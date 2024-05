Oskarżają ministra Kierwińskiego o brzydki czyn. "Pewnie jakiś błąd sprzętowy"

Totalna awantura braci Kaczyńskich! O co poszło?

Tragiczne wieści dla Zbigniewa Ziobry! To może się źle skończyć...

co się stało?

Szef MSWiA na Dniu Strażaka

W trakcie obchodów Dnia Strażaka przemawiał m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, czy szef MSWiA Marcin Kierwiński. To właśnie wystąpienie tego ostatniego wzbudziło kontrowersje. W sieci szybko pojawiły się mocne zarzuty, jakoby minister spraw zewnętrznych był ewidentnie niedysponowany.

- Najpierw Sienkiewicz, teraz Kierwiński. Jestem za badaniem ministrów alkomatem skoro sami nie umieją się kontrolować. Co za brak szacunku do strażaków... - napisał na Twitterze były pracownik TVP Samuel Pereira.

- Jeżeli Marcin Kierwiński był pijany natychmiast dziś powinien zostać zdymisjonowany! - grzmiał na X poseł PiS Janusz Kowalski na Twitterze.

Kierwiński tłumaczy się z niefortunnego przemówienia. Twierdzi, że to kłopoty techniczne

Niedługo po przemówieniu Kierwiński rozmawiał z Polsatem. Stwierdził, że był problem ze sprzętem nagłośnieniowym, mikrofony i głośniki sprzęgały i stąd jego nie do końca czytelna mowa. - I to [sprzęt - dop. red.] wywołało taki efekt. I za ten efekt przepraszam, natomiast jakiekolwiek insynuacje to jeden wielki skandal - mówił Kierwiński.

Później w rozmowie z Onetem mówił, że "nie ma pojęcia czemu jego głos był tak zniekształcony". Dodał, że musiałby być "pozbawiony rozsądku", aby na uroczystości z najważniejszymi osobami w kraju przyjść pod wpływem alkoholu. - Zarzucanie mi tego jest podłe - oznajmił stanowczo Kierwiński.

Najpierw Sienkiewicz, teraz Kierwiński. Jestem za badaniem ministrów alkomatem skoro sami nie umieją się kontrolować. Co za brak szacunku do strażaków... pic.twitter.com/v2MVlwjHeU— Samuel Pereira (@SamPereira_) May 4, 2024

🇵🇱🚒👩‍🚒Był straszny pogłos na tych uroczystościach i coś zdarzyło się z mikrofonem - @MKierwinski pic.twitter.com/MaYZQ6m48c— WarNewsPL (@WarNewsPL1) May 4, 2024

Express Biedrzyckiej - Marcin KIERWIŃSKI - fragmenty FB SE BIZ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.