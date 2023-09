Marcin Kierwiński. Wiek, wykształcenie, majątek. Kim jest kandydat do Sejmu z listy PO?

Majątek Sławomira Mentzena to wielka tajemnica. Co ma polityk Konfederacji?

Marcin Kierwiński to polityk, który ma bardzo duże doświadczenie w pracy samorządowej i sejmowej, ponieważ posłem jest już od prawie 12 lat. Od początku jest związany z Platformą Obywatelską. Urodzony 22 sierpnia 1976 w Warszawie polityk w latach 2010–2011 był wicemarszałkiem województwa mazowieckiego III i IV kadencji. W VII, VIII i IX kadencji był reprezentantem PO w Sejmie. W 2015 awansowano go na sekretarza stanu w Kancelarii Premiera i szefa gabinetu politycznego premier Ewy Kopacz, natomiast od 2020 roku jest on sekretarzem generalnym PO.

Działalność społeczną i polityczną zaczął jeszcze pod koniec lat 90. od Ruchu Społecznego AWS, a następnie Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W swojej obecnej partii, a więc Platformie Obywatelskiej, jest od początku jej powstania, czyli od 2001 r.

Stołecznym radnym (a przy okazji szefem klubu radnych PO) udało mu się zostać w 2006, a potem jeszcze raz w 2010 r. W międzyczasie, w 2007 r., startował w wyborach parlamentarnych z okręgu warszawskiego, ale zdobył tylko 1403, co nie dało mu mandatu. Cztery lata później wybrało go 3580 wyborców, co wówczas wystarczyło do wejścia do Sejmu. Po objęciu mandatu poselskiego opuścił samorząd. W 2015 roku uzyskał już 16 271 głosów (startując po raz pierwszy z Płocka), zaś w 2019 roku oddano na niego 30 013 głosów.

Marcin Kierwiński - wykształcenie, doświadczenie zawodowe

Marcin Kierwiński ukończył studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (w 2001) oraz Inżynierii Produkcji (w 2002) Politechniki Warszawskiej. W 2003 ukończył studia podyplomowe w Instytucie „Orgmasz". Następnie został zatrudniony w firmie Optimus oraz Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Przez pierwsze siedem lat XXI w. był samodzielnym referentem ds. organizacji i zarządzania, a potem kierownikiem działów informatycznych w EADS PZL Warszawa-Okęcie. Od 2007 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu należących do mazowieckiego samorządu IF MAX FILM SA i Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin (do 2010 r.). Ponadto należał do rad nadzorczych spółki Kaskada i Polskiego Konsorcjum Finansowego.

Marcin Kierwiński - rodzice, rodzeństwo, rodzina

Jego ojcem jest Andrzej Kierwiński: pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, a potem Sił Zbrojnych RP, który w 1999 r. został generałem brygady. Jego małżonką jest Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska, która jest samorządowcem. Ukończyła politologię i studiowała także administrację publiczną oraz marketing. Od 14 lat jest koordynatorem zespołu w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz koordynatorem zespołu programu eTwinning. – Moja żona jest radną w Śródmieściu, jest w samorządzie od 16 lat. Zdecydowaliśmy, że nie będzie startowała do Rady Warszawy, bo ja jestem szefem warszawskiej Platformy. Właśnie dlatego, żeby nie było zarzutów o wstawianie kogoś na listę – powiedział w 2019 roku "Newsweekowi" Marcin Kierwiński.

Zobacz: Poseł PO pokazał piękną żonę. Wybrali się razem do teatru

Mają razem trójkę małych dzieci: dwie córki w wieku 8 i 6 oraz niespełna 5-letniego syna.

Majątek Marcina Kierwińskiego

Ostatnie oświadczenie majątkowe posła wskazuje, że ma on ok. 40 tysięcy złotych oszczędności. Jest właścicielem mieszkania o wielkości 35 m2, wartego ok. 350 tysięcy złotych. Posiada również działkę rekreacyjną z domkiem, którą wycenił na ok. 250 tysięcy złotych. W ubiegłym roku z Kancelarii Sejmu przyjął uposażenie w wysokości 193 248 pl, oraz dietę poselską w wysokości 45 679,92 zł. Porusza się on samochodem Ford S-MAX z 2018 roku (wartość ok. 90 tysięcy złotych).

Poseł Kierwiński ma zaciągnięty 30-letni kredyt na zakup mieszkania (saldo na 1 stycznia 2023 - ok. 460 tys. złotych, przy wpłaconych już 601 400 zł). Ponadto pożyczył z Sejmu 40 tysięcy złotych, gdzie do końca ubiegłego roku pozostało mu do spłaty jeszcze 27 200 zł (gdzie zobowiązany jest do pełnego jej uiszczenia do końca tej kadencji).

Marcin Kierwiński - kontakt

Marcin Kierwiński ma swoje biuro poselskie w Warszawie przy ul. Brackiej 5 lok. 9. Filie tego biura znajdują się w: Żyrardowie (przy ul. Kościuszki 13); Ciechanowie (przy ul. Płońskiej 21); Gostyninie (ul. Rynek 15); Płocku (ul. Małachowskiego 4B); Przasnyszu (ul. Ciechanowska 3); oraz Sierpcu (ul. Świętokrzyska 2).

Z posłem można się skontaktować pod nr tel. 502-447-451 lub pod adresem e-mail: [email protected]

