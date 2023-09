W debacie wzięło udział sześcioro przedstawicieli poszczególnych komitetów. Reprezentantami będą: Koalicja Obywatelska - Marcin Kierwiński (numer 1 w debacie), Nowa Lewica - Anna Maria Żukowska (numer 2 w debacie), Bezpartyjni Samorządowcy - Dariusz Kacprzak (numer 3 w debacie). Prawo i Sprawiedliwość - Radosław Fogiel (numer 4 w debacie), Trzecia Droga - Agnieszka Buczyńska (numer 5 w debacie) oraz Konfederacja - Krzysztof Bosak (nr 6 w debacie).

Debata była podzielona na cztery części: I pytania w czterech obszarach tematycznych: gospodarka, polityka społeczna, sprawy zagraniczne, światopogląd przeprowadzone, II każdy uczestnik debaty zadaje dwa pytania dowolnemu uczestnikowi debaty, III trzy rundy pytań od widzów, IV podsumowanie debaty.

Co Polakom oferuje Koalicja Obywatelska?

Czy należy radykalnie ograniczyć tempo zadłużania Polski? A jeżeli tak, z których wydatków zrezygnować?

- Należy ograniczyć to tempo, a władza powinna w pierwszej kolejności zacząć oszczędzać przede wszystkim na sobie i np. propagandę telewizji publicznej.

Czy jest Pani/Pan za prywatyzacją szpitali oraz takich spółek skarbu państwa jak LOT, PKP, Lasy Państwowe?

- Szpitale powinny pozostać państwowe, choć ich dużym problemem jest ich zadłużenie (które wynika działań rządzących).

Czy powinniśmy przyjmować imigrantów? Jeżeli tak, z jakich kierunków i w jakiej ilości?

- Polska potrzebuje skutecznej polityki migracyjnej. Od 8 lat nie mamy takowej.

Jakie zasady waloryzacji emerytur i rent powinny obowiązywać w 2024 roku?

- Waloryzacje powinny być uzależnione od poziomu inflacji. Wartość emerytur i rent jest ostatnio coraz niższa, gdzie w przypadku inflacji większej niż 5 proc. powinna być dwukrotna.

Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?

- W obecnym stanie jest to pytanie teoretyczne, nasza gospodarka jest w tak złym stanie, że nie ma na to szans. Kiedy będziemy na to gotowi, na pewno to zrobimy, gdyż zobowiązaliśmy się do tego przystępując do UE.

Czy Polska powinna po 15 września podtrzymać zakaz importu zbóż z Ukrainy - nawet za cenę sankcji ze strony KE?

- Unijny komisarz rolnictwa jest obecnie z PiS, i powinien bronić polskich rolników. Tymczasem niespecjalnie się w tym do tej pory wykazał. Politycy PiS mogą stać za firmami, sprowadzającymi zboże z Ukrainy!

Czy należy wprowadzić związki partnerskie i adopcję dzieci przez pary jednopłciowe?

- Jak najbardziej. Społeczeństwo jest już na to gotowe. Zrobimy to jako jedną z pierwszych rzeczy po objęciu władzy (związki partnerskie).

Jakie 3 rozwiązania prawne zamierza wprowadzić Pani/Pana ugrupowanie na rzecz wzmocnienia praw kobiet?

- Sytuacja kobiet w Polsce jest trudna, rząd zgotował im piekło. Refundacja procedury in vitro to jedno, zwłaszcza, że mamy kryzys demograficzny. Pełen standard opieki okołoporodowej refundowany - to drugie. Realna walka z przemocą wobec kobiet to trzecie.