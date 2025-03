O co chodzi?

Dariusz Matecki to młody polityk pochodzący ze Szczecina. Urodził się w 1989 roku. W szkole był bardzo zdolny, brał udział w olimpiadzie historycznej, uczył się w jednym z lepszych liceów. Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a także studia podyplomowe MBA na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania. Zanim trafił do wielkiej polityki byl radnym w Szczecinie, mandat uzyskał w wyborach 2018. Rok później starał się o miejsce w Sejmie, jednak bezskutecznie. Udało się mu to dopiero w 2023 roku, zdobył wtedy 14 974 głosy.

Z czego słynie poseł Matecki?

Dariusz Matecki słynie z ciętego języka i kontrowersyjnych wypowiedzi. Wystarczy wspomnieć jego mocne słowa, które padły w czasie, gdy na ekrany kin wszedł film "Zielona granica". Umieścił wówczas w Internecie wpis, w którym zestawił nazwiska kolaborantów z czasów II wojny światowej z twórcami i aktorami filmu.

Jednym z jego "wyskoków" by ten, gdy pojawił się na dachu budynków Sejmu w środku nocy. Sprawa miała miejsce latem zeszłego roku. Przez swój czyn został ukarany przez prezydium Sejmu obniżeniem uposażenia poselskiego o połowę na okres trzech miesięcy. Sam zaś tak się tłumaczył z tego zdarzenia: -Dziennikarze do mnie wydzwaniają. Tak, byłem na dachu hotelu sejmowego zrobić sobie zdjęcie. Zdjęcie zrobiłem, wróciłem do pokoju. Pozdrawiam serdecznie - napisał wówczas w sieci.

Dariusz Matecki a śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości

Poseł jest zamieniasz w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził zgodę się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, a wcześniej on sam zrzekł się immunitetu. W grudniu 2024 roku do tego śledztwa, prowadzonego przez Prokuraturę Krajową, dołączono wątek dotyczący posła Dariusza Mateckiego ze śledztwa szczecińskiej prokuratury okręgowej w sprawie oszustwa na szkodę Lasów Państwowych. Wątek ten dotyczy "nieprawidłowości w zakresie zatrudniania" w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, gdzie pracował ówczesny poseł Suwerennej Polski.

Dariusz Matecki prywatnie: żona i synek

Prywatnie Dariusz Matecki jest żonaty. Niegdyś poseł chwalił się w sieci wypiekiem swojej żony, która zrobiła tort na urodziny synka. Tort był ozdobiony motywami z bajki "Krecik" :- Zdolna żona 🎂😍 Wituś - największy fan Krecika - napisał wtedy poseł.