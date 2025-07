Politycy PiS zjechali na Jasną Górę. Obajtek zachwycony: "Wspaniała atmosfera" [ZDJĘCIA]

34. pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Politycy PiS na spotkaniu!

Jak każdego roku, tak i tym razem, w drugą niedzielę lipca, do Częstochowy zjechali sympatycy Radia Maryja, tworzący tzw. Rodzinę Radia Maryja. Wśród tych, którzy pojawili się na Jasnej Górze byli też politycy Prawa i Sprawiedliwości. Część z nich od wielu lat bierze udział w pielgrzymce, ale byli też i ci, którzy niedawno zaczęli przygodę z pielgrzymkami Radia Maryja.

Tak jak choćby Daniel Obajtek, który rok temu został bardzo miło powitany przez ojca Rydzyka. Wymieniając kolejnych przybyłych na pielgrzymkę duchowny zwrócił się wówczas do zebranych: - Jest pan europoseł, zgadnijcie który. Na imię ma Daniel.. Daniel Obajtek, były prezes PKN Orlen, no! Jednak pana nie zamknęli... - zwrócił się do Obajtka, a jego wypowiedź została przyjęta oklaskami i śmiechem zebranych na błoniach. Ojciec Rydzyk dodał: - I dobrze... Tak sobie myślę, jak pan Obajtek, jak myślę o Polsce, niech prawo zawsze prawo znaczy a sprawiedliwość, sprawiedliwość - zakończył cytując wiersz Tuwima.

Obajtek znów na pielgrzymce u ojca Rydzyka. Europoseł zachwycony!

W tym roku europoseł Daniel Obajtek także wziął udział w pielgrzymce, a w sieci pochwalił się zdjęciami z m.in. Przemysławem Czarnkiem i Mariuszem Błaszczakiem, stałymi bywalcami lipcowych pielgrzymek na Jasną Górę: - Tłumy wiernych w Częstochowie, wspaniała atmosfera - napisał w sieci Obajtek. Widać, że politycy przybyli na uroczystość byli bardzo zadowoleni ze spotkania, a uśmiechy nie schodziły z ich twarzy.

Kaczyński i Duda przesłali listy

W tegorocznej pielgrzymce nie brał natomiast udziału prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Napisał jednak list do uczestników spotkania. Kilka słów poświęcił niedawnym wyborom prezydenckim i popieranemu przez Praw i Sprawiedliwość, Karolowi Nawrockiemu, przyszłemu prezydentowi: - Zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich jest bardzo ważne, ale stanowi część szerszego zadania, jakim jest uratowanie Polski przed dalszymi rządami sił lewicowo-liberalnych - napisał Kaczyński.

Podziękowania przesłał też w liście do uczestników pielgrzymi prezydent Andrzej Duda. Podziękował on dyrektorowi radia, ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, wszystkim redemptorystom, i całej Rodzinie Radia Maryja: - Dziękuję za budowanie wspólnego dobra. Dziękuję za tworzenie przestrzeni swobody myśli i ducha, gdzie pielęgnowane jest duchowe dziedzictwo naszej ojczyzny - napisał.

