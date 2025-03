Prezydent Duda bez pardonu uderza w znanego dziennikarza. "Kłamie jak zawsze"

Europoseł Tobiasz Bocheński: Nie pozwolimy, by Konfederacja zdetronizowała PiS

Kim jest Dariusz Matecki? Jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. To on wszedł na dach budynków Sejmu

W czwartek i piątek ubiegłego tygodnia polska para prezydencka udała się z wizytą do Watykanu i Włoch. Andrzej Duda spotkał się m.in. z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej, prezydentem Włoch oraz premier tego kraju Giorgią Meloni. Prezydent wraz z małżonką złożyli także kwiaty na grobie św. Jana Pawła II. Tymczasem znany dziennikarz "Gazety Wyborczej" Bartosz Wieliński przekazał w sobotę, że prezydent miał jeść kolację w restauracji o nazwie Vladimiro (działającej w Rzymie od 1953 r.). - Nie wiem, czy jego otoczenie robi mu to złośliwie, czy po prostu nie ogarniają takich kwestii... - skomentował ironicznie na portalu X. Na dowód swoich słów umieścił później na portalu X screen z planu wizyty Andrzeja Dudy, z którego wynikało, że prezydent wraz z pierwszą damą mieli pojawić się w lokalu ok. godz. 18.45.

Zobacz: Awantura na wiecu Karola Nawrockiego. Baner wywołał burzę, przyjechała policja!

Tymczasem, jak ustalił portal wPolityce.pl, prezydent Duda podczas wizyty w Rzymie nie gościł w tej restauracji! - Co wyjątkowo zastanawiające, kolację w tym miejscu proponował Ryszard Schnepf (kierownik ambasady RP we Włoszech - red.). Delegacja głowy państwa wybrała inny lokal. Tymczasem później okazało się, że pod restauracją, o której pisał Wieliński, czekała… ekipa neo-TVP - czytamy.

Sprawdź: Europoseł Tobiasz Bocheński: Nie pozwolimy, by Konfederacja zdetronizowała PiS

Głos w tej sprawie na platformie X postanowił zabrać sam Andrzej Duda. - Informuję wszystkich zainteresowanych, że w ogóle nie byliśmy w restauracji «Vladimiro» w Rzymie. Ten pan kłamie jak zwykle. Taka prawda - napisał bezkompromisowo prezydent.

Galeria poniżej: Andrzej Duda na pogrzebie Barbary Skrzypek

Informuję wszystkich zainteresowanych, że w ogóle nie byliśmy w restauracji „Vladimiro” w Rzymie. Ten pan kłamie jak zwykle. Taka prawda. https://t.co/FEZj6Eywil— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 30, 2025

Sonda Czy prezydent Andrzej Duda rzeczywiście wycofa się z polityki? Tak, chce zakończyć swoją działalność polityczną po prezydenturze. Nie, będzie wspierał PiS w nadchodzącej kampanii wyborczej. Nie mam zdania na ten temat.