Karol Nawrocki – co łączy go z poprzednimi prezydentami Polski? Od Kwaśniewskiego po Dudę

Prof. Dudek wieszczy upadek Donalda Tuska: Pytanie, czy dokona się to szybko, czy będziemy to obserwować przez dwa lata

Historyk z misją – jak Aleksander Kwaśniewski?

Choć Aleksander Kwaśniewski nie był zawodowym historykiem, jego prezydentura była budowaniem narracji o nowoczesnym państwie po transformacji. Karol Nawrocki, jako były szef Instytutu Pamięci Narodowej, wnosi do Pałacu silne zakorzenienie w polityce pamięci, podobnie jak Lech Kaczyński. Obaj prezydenci chcieli wzmacniać tożsamość narodową, choć robili to innymi metodami. Nawrocki ma za sobą lata walki o pamięć Żołnierzy Wyklętych, co wpisuje się w linię symboliczną znaną z czasów Lecha Kaczyńskiego.

Styl bycia – bardziej Duda niż Wałęsa

Z Lechem Wałęsą nie ma nic wspólnego, ale z Andrzejem Dudą? Już więcej. Styl Nawrockiego – elegancki, powściągliwy, medialnie wyważony – przypomina pierwsze lata prezydentury obecnego jeszcze prezydenta. Wspólna jest też retoryka „prorodzinna” oraz akcentowanie znaczenia tradycyjnych wartości. Choć Karol Nawrocki nie był partyjnym politykiem, jego zaplecze i język przypominają styl komunikacji Dudy z lat 2015–2020.

Obecność rodziny – znów jak za Komorowskiego

Wieczór wyborczy Karola Nawrockiego pokazał, że rodzina będzie ważnym elementem jego wizerunku. Udział córki w wieczorze wyborczym przypomniał sceny z czasów Bronisława Komorowskiego, kiedy dzieci prezydenta towarzyszyły mu w ważnych momentach życia publicznego. Nawrocki, podobnie jak Komorowski, pokazuje się jako ojciec i mąż, budując wizerunek bliskości i „prezydenta z sąsiedztwa”.

Międzynarodowy kontekst – na wzór Wałęsy i Kwaśniewskiego?

Nawrocki dopiero rozpocznie działalność dyplomatyczną, ale już zapowiada kontynuację prozachodniego kursu. W tej kwestii najbliżej mu do Aleksandra Kwaśniewskiego – pragmatycznego, stawiającego na sojusze z USA i UE. Choć zaplecze Nawrockiego wywodzi się z bardziej eurosceptycznego środowiska, on sam mówi językiem twardej dyplomacji, nie konfrontacji. To wyraźne odejście od tonu Lecha Wałęsy, ale też sygnał, że nowy prezydent będzie szukał sojuszy – nie tylko konfliktów.

Nowy prezydent, stara rola?

Choć Karol Nawrocki to nazwisko, które jeszcze niedawno było znane głównie historykom i pracownikom IPN, jego droga do Pałacu Prezydenckiego wpisuje się w szerszą opowieść o polskich głowach państwa. Czy stanie się prezydentem symbolicznym, jak Lech Kaczyński? Medialnym jak Komorowski? A może zbuduje własną linię, w duchu wspólnoty i silnej pamięci historycznej? O tym przekonamy się już wkrótce.

Poniżej galeria zdjęć: Spotkanie Andrzeja Dudy z Karolem Nawrockim.

Express Biedrzyckiej - Krzysztof Przepiórka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.