Zanim w mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana odbyła się słynna narada w lipcu, na którą przybyli prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałek i lider Polski 2050 Szymon Hołownia i wicemarszałek Senatu z PSL Michał Kamiński, doszło do pierwszej kolacji. Adam Bielan z którym rozmawiamy, przywołuje z niej historię ubioru Michała Kamińskiego.

- Michał przyjechał do mnie po niemal 10 latach na kolację, nie widzieliśmy się bardzo długo. Był także prezes Jarosław Kaczyński. I przyjechał do mnie ubrany w stroju dość młodzieżowym, a nawet ekstrawaganckim. Był ubrany w bluzę z kapturem! I tak się ubrał na kolację z prezesem! Żona zagnała mnie więc szybko do mojej garderoby, pobiegłem na górę, przyniosłem koszulę, marynarkę i krawat. I Michał się szybko przebrał – opowiada nam rozbawiony Adam Bielan.

I dodaje: - Prezes przecież nie mógł zobaczyć Michała w takim młodzieżowym stroju, obowiązuje przecież jakiś dress code – zaznacza europoseł. Na szczęście Michał Kamiński zdążył przed spotkaniem z Jarosławem Kaczyńskim przebrać się w odpowiedni do kolacji strój i wszyscy byli zadowoleni. - Świetnie wyglądał, chociaż wspominam całą historię jako zabawną i do refleksji – podsumowuje Adam Bielan.

Przypomnijmy, że lata temu Michał Kamiński i Adam Bielan blisko współpracowali z Jarosławem Kaczyńskim. Co więcej obaj politycy, czyli Kamiński i Bielan żyli w przyjaźni. Jeden podawał nawet córkę drugiego do chrztu, a drugi był świadkiem na ślubie pierwszego. Potem ich polityczne drogi się mocno rozeszły.

Jednak są sprawy, które da się omawiać wspólnie. Jak sam przyznał w rozmowie z "Super Expressem" Adam Bielan pytany o wspomnianą lipcową kolację:

- (...) W Polsce mamy dziś za dużo konfliktów, jesteśmy zbyt podzieleni i szczególnie biorąc pod uwagę wielkie geopolityczne wyzwania, które przed Polską stoją, jak np. wojna na Ukrainie, czy pogarszająca się sytuacja naszego bezpieczeństwa, to powinniśmy szukać tego, co łączy. I podczas tej kolacji rozmawialiśmy o tym, co nas łączy albo o tym co nas może połączyć. I sądzę, że po tej kolacji pan prezes Jarosław Kaczyński i pan marszałek Szymon Hołownia nie są już politycznymi, zaciekłymi wrogami (śmiech).

