PiS węszy problemy w PSL po wyborach prezydenckich

Politycy PiS z Lubelszczyzny wyczuwają problemy w PSL po wyborach prezydenckich i grają na rozbicie tej partii. Marszałek województwa, Jarosław Stawiarski z PiS, publicznie chwali jednego z lokalnych liderów PSL, a przy okazji wbija szpilę prezesowi ludowców w regionie, Krzysztofowi Hetmanowi.

Sytuacja Polskiego Stronnictwa Ludowego od dawna nie jest idealna. Ostatnia przegrana w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego wzmogła problemy również u koalicjanta KO. Władze partii wysłały nawet do części swoich działaczy ankietę, w której zapytano o to, czy PSL powinno wejść w przyszłości w koalicję z PiS i Konfederacją. W sobotę rzecznik PSL, Miłosz Motyka, podkreślił, że za utrzymaniem obecnej koalicji opowiada się ponad 70 proc. członków.

Lubelszczyzna – bastion PiS

Na Lubelszczyźnie jeszcze w 2018 roku PSL miał swojego marszałka, dzięki koalicji z KO. Ale od tamtego roku już drugą kadencję regionem samodzielnie rządzi PiS, pewnie wygrywając kolejne wybory samorządowe. I to właśnie marszałek województwa, Jarosław Stawiarski z PiS, w sobotę dodał wpis w mediach społecznościowych, który wielu ludowców wprawił w osłupienie. Prominentny polityk PiS pogratulował zwycięstwa w wyborach władz powiatu puławskiego PSL Piotrowi Rzetelskiemu. To właśnie on kilka miesięcy temu zawarł w Radzie Miasta Puławy koalicję PSL z PiS, czym wywołał oburzenie wśród lokalnych polityków KO i Polski 2050. I ucieszył posła PiS, Przemysława Czarnka.

"Wybór Piotra Rzetelskiego na kolejną kadencję w tak jednogłośnym tajnym głosowaniu świadczy o poparciu dla utworzonej koalicji z PiS-em również wśród polityków PSL-u. Wspólnie działania ponad podziałami politycznymi sprawiły, że samorząd funkcjonuje dobrze. Cóż można więcej powiedzieć - gdzie Hetman nie może, tam Rzetelski pomoże" - napisał Jarosław Stawiarski.

Zdaniem prezesa lubelskich struktur PSL, Krzysztofa Hetmana, to ewidentna gra na rozbicie przez PiS jego partii. - Ta próba rozbicia Polskiego Stronnictwa Ludowego przez polityków Prawa i Sprawiedliwości jest podejmowana już od bardzo długiego czasu, od wielu lat. Nawet mieliśmy w ciągu ostatnich kilku dni takie sytuacje, chociażby wypowiedzi pana posła Czarnka. Więc to nie jest dla nas żadna nowość. Ale trzeba sobie jasno i szczerze powiedzieć, że to się politykom PiS-u nie udaje i się nie uda. Wskazują na to m.in. wyniki naszych wewnętrznych badań i ankiet, które wśród członków PSL regularnie przeprowadzamy - komentuje w rozmowie z WP europoseł Krzysztof Hetman. I dodaje: - jeśli chodzi o sytuację pana Piotra Rzetelskiego, no to ewidentnie już któryś raz z kolei politycy PiS-u wykorzystują jego osobę do tworzenia tej właśnie opowieści, jakoby w PSL-u była wielka chęć do współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że Piotr Rzetelski stał się ofiarą tej sytuacji, a składane mu publicznie gratulacje przez polityków PiS nie są szczere. I co ciekawe, on też to wie. Kilkukrotnie o tym mówił, także publicznie. Tak po koleżeńsku i z troską, dziwię się, że pozwala na to i nie reaguje.

Rzetelski za koalicją z PiS i Konfederacją

Hetman i Rzetelski jeszcze ze sobą nie rozmawiali o gratulacjach od marszałka z PiS. W rozmowie z WP szef puławskich struktur PSL przyznaje, że nie głosował w ankiecie rozsyłanej przez partię. - Ale gdybym głosował, to zagłosowałbym za współpracą i zawarciem koalicji z PiS i Konfederacją - mówi wprost Rzetelski. Wyjaśnia, że to jego osobiste zdanie i nie zamierza wpływać na centralną politykę jego ugrupowania. Zwraca jednak uwagę na różnice w postrzeganiu współpracy z PiS w zależności od regionu oraz na szczeblu samorządowym.

Źródło: wp.pl