Spotkanie Trump–Putin na Alasce. Historyczny szczyt już dziś [RELACJA NA ŻYWO 15.08.2025]

Przed szczytem na Alasce Władimir Putin wykonał wymowny gest, składając kwiaty pod pomnikiem współpracy USA-ZSRR.

Prezydenci Putin i Trump spotkają się o 21:00 czasu polskiego, najpierw w cztery oczy, a potem z delegacjami.

Jakie będą pierwsze efekty negocjacji na najwyższym szczeblu i czy Ukraina dołączy do kolejnych rozmów?

Spotkanie Trump-Putin na Alasce: Relacja NA ŻYWO 15.08.2025

Spotkanie Trump-Putin na Alasce. Wojna w Ukrainie głównym tematem rozmów w Anchorage [15.08.2025]

W piąte, 15 sierpnia 2025 roku, oczy całego świata zwrócone są na Alaskę. To właśnie tam, na terenie amerykańskiego stanu, który łączy Rosję i Stany Zjednoczone wspólną granicą, odbędzie się długo oczekiwane spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Rosji Władimira Putina.

To pierwsze spotkanie obu liderów twarzą w twarz od czasu, gdy Trump rozpoczął swoją drugą kadencję w Białym Domu. Kreml i Biały Dom potwierdziły, że w agendzie znajdą się rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie, a także o gwarancjach bezpieczeństwa, których od NATO domaga się Putin. Tematy mogą być jednak znacznie szersze – od przyszłości relacji rosyjsko-amerykańskich po sytuację w regionie Arktyki.

Zobacz: Historyczne spotkanie Trump – Putin na Alasce. Dlaczego wybrano bazę lotniczą Elmendorf-Richardson? [ZDJĘCIA]

Doradca Putina, Jurij Uszakow, wyjaśnił, że wybór miejsca „jest całkiem logiczny” – Alaska jest bowiem nie tylko terytorialnym sąsiadem Rosji, ale także symbolem historycznym. Została kupiona przez USA od Imperium Rosyjskiego w 1867 roku.

Russian President Vladimir Putin makes a rare public appearance at a monument honoring U.S. cooperation during WWII, just hours before his summit with President Trump. pic.twitter.com/aUwy4LCa5m— Fox News (@FoxNews) August 15, 2025

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w piątek, 15 sierpnia, że jeżeli rozmowy prezydenta Donalda Trumpa i lidera Rosji Władimira Putina na Alasce będą owocne, to ich następstwem mogą być trójstronne rozmowy z Ukrainą - przekazała agencja Reutera powołując się na rosyjskie media.

Pieskow zakomunikował, że piątkowe rozmowy przywódców będą trwały co najmniej 6-7 godzin. Poza Trumpem i Putinem wezmą w nich udział również doradcy obu liderów. Kiriłł Dmitrijew, doradca Putina, przekazał, że nastroje przed rozmowami z USA są „bojowe”. Stwierdził, że nie będą zawężone do tematu Ukrainy, a ich zakres określił jako bardzo szeroki. Celem będzie odbudowa rosyjsko-amerykańskich stosunków, nie tylko gospodarczych - oświadczył.

Amerykańsko-rosyjskie rozmowy będą toczyć się w piątek w Joint Base Elmendorf-Richardson, największej bazie wojskowej na Alasce.

W składzie amerykańskiej delegacji znajdą się sekretarz stanu Marco Rubio, specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff (który niedawno złożył wizytę w Moskwie), ministrowie handlu i skarbu, Howard Lutnick i Scott Bessent, a także dyrektor CIA John Ratcliffe. Delegacja USA ma liczyć 16 osób.

W składzie delegacji rosyjskiej znajdą się ministrowie spraw zagranicznych, obrony i finansów: Siergiej Ławrow, Andriej Biełousow i Anton Siłuanow, a także doradcy Putina: Kiriłł Dmitrijew i Jurij Uszakow.