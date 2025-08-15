Historyczne spotkanie Trump – Putin na Alasce. Dlaczego wybrano bazę lotniczą Elmendorf-Richardson? [ZDJĘCIA]

Dlaczego właśnie Elmendorf-Richardson?

Joint Base Elmendorf–Richardson to najlepiej zabezpieczony obiekt wojskowy w regionie, idealny do organizacji spotkań na najwyższym szczeblu. Baza spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa, co miało kluczowe znaczenie przy wyborze lokalizacji dla rozmów prezydentów USA oraz Rosji. Obiekt znajduje się w Anchorage — największym mieście Alaski — i jest oddalony o około 4 300 km od Moskwy oraz 3 300 km od Waszyngtonu, co czyni bazę symbolicznym „półmetkiem” między stolicami obu państw.

Elmendorf-Richardson — baza z historią

JBER powstała w 2010 roku z połączenia dwóch wcześniej istniejących instalacji: Elmendorf Air Force Base i Fort Richardson. Jednak jej historia sięga aż 1940 roku, kiedy to rozpoczęto budowę Elmendorf Field i Fort Richardson — dwóch kluczowych punktów obrony USA w czasie II wojny światowej.

• W czasie wojny baza była ważnym ogniwem w kampanii aleuckiej oraz w operacjach przeciwko Kurylom.

• W latach zimnej wojny odegrała kluczową rolę w monitorowaniu sowieckich działań i przechwytywaniu potencjalnych zagrożeń z powietrza.

• W 1971 roku odbyło się tu historyczne spotkanie prezydenta Nixona z cesarzem Hirohito — pierwsza wizyta japońskiego monarchy na obcej ziemi.

• Obecnie stacjonuje tu ponad 32 tysiące żołnierzy i personelu, w tym jednostki szybkiego reagowania, siły powietrzne, armia, marynarka wojenna i Korpus Piechoty Morskiej.

Na terenie bazy znajdują się dwa pasy startowe o długości 3 048 m i 2 284 m, a jej infrastruktura obejmuje ponad 64 tysiące akrów (ok. 260 km²). To właśnie stąd operują m.in. myśliwce F-22 Raptor, samoloty transportowe C-17 Globemaster III oraz tankowce KC-135 Stratotanker.

Trump o spotkaniu na Alasce: nie ustąpię Putinowi kosztem sił NATO w Europie

Czym się zajmują pracownicy bazy?

Joint Base Elmendorf–Richardson to nie tylko strategiczny punkt obrony USA, ale także ogromne centrum operacyjne, w którym pracuje ponad 5 500 żołnierzy i pracowników cywilnych. Baza obsługuje trzy skrzydła sił powietrznych, dwie brygady armii oraz ponad 55 jednostek partnerskich. Ich zadania obejmują:

• obronę przestrzeni powietrznej USA i regionu Arktyki,

• szkolenia bojowe i przygotowanie sił do szybkiego rozmieszczenia,

• wsparcie medyczne dla ponad 35 tys. osób — w tym żołnierzy, ich rodzin, weteranów i emerytów,

• logistykę i zarządzanie infrastrukturą wartą ponad 15 miliardów dolarów.

JBER to także siedziba Alaskan Command, Eleventh Air Force, Alaskan NORAD Region i 11th Airborne Division — jednostek odpowiedzialnych za reagowanie na kryzysy w regionie Indo-Pacyfiku oraz obronę terytorium USA.

Poprzednia wizyta Trumpa w Elmendorf-Richardson

Donald Trump odwiedził bazę Elmendorf-Richardson już w 2019 roku, podczas swojej prezydentury. Wówczas spotkał się z żołnierzami i podkreślił znaczenie ich służby: „Stacjonujecie na ostatniej granicy naszego kraju — jesteście pierwszą linią obrony Ameryki” — powiedział, nawiązując do geograficznego położenia Alaski i jej strategicznej roli w obronie przed zagrożeniami z Azji i Arktyki.

Co wiemy o szczycie Trump–Putin?

Spotkanie zaplanowano na godzinę 21 czasu polskiego. Według Białego Domu będzie to „ćwiczenie słuchania” — Trump ma wysłuchać propozycji Putina dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. Co istotne, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie został zaproszony na szczyt, co wywołało krytykę ze strony Kijowa i części europejskich przywódców. Media spekulują jednak, że rozmowa Trumpa z Putinem nie ma na celu zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Taki może być cel dopiero drugiego spotkania przywódców Rosji i USA. Wizytę prezydenta Rosji na Alasce będziemy relacjonować w serwisie se.pl.

Czy Putin zatrzyma się w Alyeska Resort?

Choć główne rozmowy odbędą się w bazie JBER, media spekulują, że przywódcy mogą nocować lub świętować w luksusowym ośrodku Alyeska Resort w Girdwood — godzinę drogi od Anchorage. Ośrodek oferuje trzy apartamenty prezydenckie i dysponuje własnym lotniskiem dla lekkich samolotów. W dniach 12–16 sierpnia nie można tam dokonać rezerwacji, co tylko podsyca domysły o obecności delegacji.

