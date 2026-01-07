Polacy ocenili relacje Donalda Tuska i Karola Nawrockiego. Wyraźny sygnał dla polityków

Czy kohabitacja rządu Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim ma szansę przebiegać harmonijnie? Polacy w tej kwestii nie mają złudzeń. Najnowszy sondaż pokazuje rzadko spotykaną zgodność: niemal wszyscy, niezależnie od barw politycznych, spodziewają się ostrego konfliktu na szczytach władzy.

  • Polacy spodziewają się ostrego konfliktu między rządem Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim, a sondaż pokazuje niemal jednomyślność w tej kwestii.
  • Aż 84,8% badanych przewiduje złe relacje między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera, z czego 44,3% uważa je za "zdecydowanie złe".
  • Zarówno wyborcy koalicji rządzącej, jak i opozycji są zgodni w pesymistycznych prognozach.
  • Czy mimo tak jednoznacznych oczekiwań, kohabitacja może przebiec inaczej niż przewiduje większość?

Wyniki badania zrealizowanego przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski są jednoznaczne i wskazują na powszechny pesymizm w społeczeństwie. Aż 84,8 proc. ogółu badanych przewiduje, że relacje między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera będą złe. Co więcej, dominują opinie skrajne – najczęściej wybieraną odpowiedzią w całym badaniu było wskazanie, że relacje te będą "zdecydowanie złe" (44,3 proc.), a kolejne 40,5 proc. uważa, że będą "raczej złe".

Wiarę w konstruktywną współpracę zachowuje jedynie niewielka grupa optymistów. Zaledwie 10,6 proc. ankietowanych spodziewa się dobrych relacji, przy czym tylko 2,5 proc. wierzy w to w sposób zdecydowany. Niezdecydowanych w tej kwestii jest niewielu - zaledwie 4,6 proc. badanych nie ma zdania.

Zgoda ponad podziałami

W polskiej polityce rzadko zdarza się, aby wyborcy zwaśnionych obozów mieli identyczne zdanie. W badaniu dla Wirtualnej Polski widać jednak, że w kwestii konfliktu Tusk-Nawrocki panuje absolutna jednomyślność - obie strony spodziewają się napiętych relacji. To wyraźny znak dla obu polityków, że negatywne stosunki są wyraźna dla całego społeczeństwa i nie nastraja optymistycznie.

Co się stanie z Karolem Nawrockim? Niewiarygodne, jaka jest przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Piorunująca wizja!

Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica) złudzeń nie ma prawie nikt. Aż 89 proc. wyborców władzy przewiduje złe relacje (w tym 49 proc. zdecydowanie złe). W pozytywny scenariusz wierzy zaledwie 7 proc. badanych z tej grupy. Pesymizm po stronie opozycyjnej (PiS, Konfederacja) jest niemal identyczny. Złe relacje wieszczy 90 proc. badanych (również 49 proc. wskazań "zdecydowanie złe"). Jedynie 8 proc. liczy na dobrą współpracę. Nawet osoby niegłosujące na główne bloki polityczne nie widzą szans na zgodę. W tej grupie pesymiści stanowią 69 proc., choć widać tu nieco większy odsetek optymistów (19 proc.) oraz niezdecydowanych (12 proc.).

