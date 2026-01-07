Polacy ocenili relacje Donalda Tuska i Karola Nawrockiego. Wyraźny sygnał dla polityków

Polacy spodziewają się ostrego konfliktu między rządem Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim, a sondaż pokazuje niemal jednomyślność w tej kwestii.

Aż 84,8% badanych przewiduje złe relacje między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera, z czego 44,3% uważa je za "zdecydowanie złe".

Zarówno wyborcy koalicji rządzącej, jak i opozycji są zgodni w pesymistycznych prognozach.

Czy mimo tak jednoznacznych oczekiwań, kohabitacja może przebiec inaczej niż przewiduje większość?

Wyniki badania zrealizowanego przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski są jednoznaczne i wskazują na powszechny pesymizm w społeczeństwie. Aż 84,8 proc. ogółu badanych przewiduje, że relacje między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera będą złe. Co więcej, dominują opinie skrajne – najczęściej wybieraną odpowiedzią w całym badaniu było wskazanie, że relacje te będą "zdecydowanie złe" (44,3 proc.), a kolejne 40,5 proc. uważa, że będą "raczej złe".

Wiarę w konstruktywną współpracę zachowuje jedynie niewielka grupa optymistów. Zaledwie 10,6 proc. ankietowanych spodziewa się dobrych relacji, przy czym tylko 2,5 proc. wierzy w to w sposób zdecydowany. Niezdecydowanych w tej kwestii jest niewielu - zaledwie 4,6 proc. badanych nie ma zdania.

Zgoda ponad podziałami

W polskiej polityce rzadko zdarza się, aby wyborcy zwaśnionych obozów mieli identyczne zdanie. W badaniu dla Wirtualnej Polski widać jednak, że w kwestii konfliktu Tusk-Nawrocki panuje absolutna jednomyślność - obie strony spodziewają się napiętych relacji. To wyraźny znak dla obu polityków, że negatywne stosunki są wyraźna dla całego społeczeństwa i nie nastraja optymistycznie.

Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica) złudzeń nie ma prawie nikt. Aż 89 proc. wyborców władzy przewiduje złe relacje (w tym 49 proc. zdecydowanie złe). W pozytywny scenariusz wierzy zaledwie 7 proc. badanych z tej grupy. Pesymizm po stronie opozycyjnej (PiS, Konfederacja) jest niemal identyczny. Złe relacje wieszczy 90 proc. badanych (również 49 proc. wskazań "zdecydowanie złe"). Jedynie 8 proc. liczy na dobrą współpracę. Nawet osoby niegłosujące na główne bloki polityczne nie widzą szans na zgodę. W tej grupie pesymiści stanowią 69 proc., choć widać tu nieco większy odsetek optymistów (19 proc.) oraz niezdecydowanych (12 proc.).

W naszej galerii zobaczysz, jak w Sopocie mieszka Donald Tusk:

Sonda Jakie według Ciebie będą relacje Donalda Tuska i Karola Nawrockiego? Dobrze Średnie Złe Nie wiem

PORANNY RING 2025_12_30 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.