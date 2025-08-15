Duda z uznaniem o wystąpieniu Nawrockiego. „Z dumą i wzruszeniem”

Obchody Święta Wojska Polskiego upamiętniają Bitwę Warszawską z 1920 roku, a w tym roku miały szczególne znaczenie.

Po raz pierwszy w roli zwierzchnika Sił Zbrojnych wystąpił prezydent Karol Nawrocki, który zapowiedział wzmocnienie polskiej obronności.

Nowy prezydent zamierza zwiększyć wydatki na wojsko i uczynić polską armię najsilniejszą w NATO w Europie.

Jak na wystąpienie Nawrockiego zareagował jego poprzednik?

Święto Wojska Polskiego – symbol zwycięstwa i pamięci

Obchody Święta Wojska Polskiego przypadają 15 sierpnia i upamiętniają Bitwę Warszawską z 1920 roku, kiedy to Polacy pokonali bolszewicką Armię Czerwoną. W tym roku wydarzenie miało szczególne znaczenie, ponieważ po raz pierwszy w roli zwierzchnika Sił Zbrojnych wystąpił prezydent Karol Nawrocki.

Podczas centralnej defilady w Warszawie prezydent podkreślił historyczne znaczenie sierpniowych dat. – "Wielkie zwycięstwo Polaków z roku 1920 nad Bolszewikami zostawiło nam, Polakom, piękną, ważną lekcję, świadectwo i głębokie dziedzictwo, które musimy czytać – mówił Nawrocki. Wspomniał także o Sierpniu 1980 roku, gdy naród powiedział stanowcze „nie” systemowi komunistycznemu.

Priorytety prezydenta Nawrockiego

Karol Nawrocki zapowiedział działania mające wzmocnić polską obronność. Wśród kluczowych celów wymienił zwiększenie wydatków na wojsko do 5 proc. PKB oraz dążenie do tego, by polska armia stała się najsilniejszą w NATO w Europie. Jak zaznaczył, ma to być konsekwentna strategia zapewniająca bezpieczeństwo państwa i jego obywateli.

Duda z uznaniem o następcy

Wystąpienie Karola Nawrockiego spotkało się z pozytywną reakcją ze strony jego poprzednika. „Z dumą i wzruszeniem wysłuchałem wystąpienia Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Pana Prezydenta Karla Nawrockiego. Panie Prezydencie, niech Twoja służba umacnia Rzeczpospolitą, nasze wspólne, najwyższe dobro! Niech żyje Polska!” – napisał Andrzej Duda w mediach społecznościowych.

Wzajemny szacunek i wspólne wartości

Karol Nawrocki szybko odpowiedział na wpis swojego poprzednika. „Szanowny Panie Prezydencie, pięknie dziękuję. Niech miłość do Polski i gotowość do poświęceń dla naszej ukochanej Ojczyzny wybrzmiewa, szczególnie dziś, z wielką mocą. Bo dobro Rzeczpospolitej to szczególne zobowiązanie, które należy pielęgnować każdego dnia. Niech żyje Wojsko Polskie! Niech żyje Polska” – napisał.

