Obchody Święta Wojska Polskiego. Nawrocki w jednym rzędzie z Hołownią i Kosiniakiem-Kamyszem

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-08-15 10:31

W piątek 15 sierpnia w dniu Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się uroczysta odprawa wart. W uroczystości na placu Piłsudskiego uczestniczyli m.in. prezydent Karol Nawrocki z małżonką, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef BBN Sławomir Cenckiewicz.

Obchody Swieta Wojska Polskiego w Warszawie. Uroczystosci przy Grobie Nieznanego Zolnierza na placu Pilduskiego

i

Autor: Adam Burakowski/East News Obchody Swieta Wojska Polskiego w Warszawie. Uroczystosci przy Grobie Nieznanego Zolnierza na placu Pilduskiego

Obchody Święta Wojska Polskiego

Podczas uroczystej odprawy wart politycy odśpiewali hymn. Prezydent Karol Nawrocki złożył wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza. W ceremonii wzięła udział kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz orkiestra wojskowa. Uczestnicy uroczystości odśpiewali też pieśń I Brygady Legionów Polskich.

Wcześniej prezydent złożył wieniec przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Następnie wraz małżonką wziął udział we mszy św. za ojczyznę i polskich żołnierzy w katedrze polowej Wojska Polskiego.

Prezydent złoży wieńce pod pomnikiem smoleńskim oraz pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Następnie cała delegacja udała się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.

Gdzie oglądać defiladę 15 sierpnia? Jak dojechać na Wisłostradę? Plan obchodów Święta Wojska Polskiego 2025

Defilada w samo południe

Kulminacją centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego będzie defilada wojskowa o godz. 12, w której udział wezmą m.in. prezydent i wicepremier Kosiniak-Kamysz.

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

15 sierpnia został ogłoszony w 1923 r. Świętem Wojska Polskiego. Pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia.

Polityka SE Google News
Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem
21 zdjęć
Wieczorny Express [12.08.2025]
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI