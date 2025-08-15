Obchody Święta Wojska Polskiego. Nawrocki w jednym rzędzie z Hołownią i Kosiniakiem-Kamyszem

Obchody Święta Wojska Polskiego

Podczas uroczystej odprawy wart politycy odśpiewali hymn. Prezydent Karol Nawrocki złożył wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza. W ceremonii wzięła udział kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz orkiestra wojskowa. Uczestnicy uroczystości odśpiewali też pieśń I Brygady Legionów Polskich.

Wcześniej prezydent złożył wieniec przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Następnie wraz małżonką wziął udział we mszy św. za ojczyznę i polskich żołnierzy w katedrze polowej Wojska Polskiego.

Prezydent złoży wieńce pod pomnikiem smoleńskim oraz pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Następnie cała delegacja udała się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.

Defilada w samo południe

Kulminacją centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego będzie defilada wojskowa o godz. 12, w której udział wezmą m.in. prezydent i wicepremier Kosiniak-Kamysz.

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

15 sierpnia został ogłoszony w 1923 r. Świętem Wojska Polskiego. Pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia.