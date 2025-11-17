Pilne! Tusk: "Celem było wysadzenie pociągu". Chciano doprowadzić do katastrofy

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
żródło PAP
żródło PAP
2025-11-17 10:39

Premier Donald Tusk potwierdził, że eksplozja niedaleko stacji Mika na trasie Warszawa–Dęblin była najprawdopodobniej próbą wysadzenia pociągu. Szef rządu mówi o „akcie dywersji”, a służby badają kolejne uszkodzenia na tej samej linii kolejowej. Sprawa jest, jak podkreśla Tusk, „bardzo poważna”, a na miejscu pracują policja, CBŚ, prokuratura i eksperci.

Uszkodzone linie kolejowe pod Dęblinem i w Puławach

i

Autor: x.com / Donald Tusk/ Materiały prasowe
  • Tusk: eksplozja miała najprawdopodobniej wysadzić pociąg na trasie Warszawa–Dęblin
  • Premier: „Mamy do czynienia z aktem dywersji”
  • Drugie uszkodzenie torów: „mogło doprowadzić do katastrofy”
  • Służby badają zdarzenia: policja, CBŚ, prokuratura, eksperci
  • BBN: prezydent Karol Nawrocki na bieżąco informowany o sytuacji

Eksplozja miała wysadzić pociąg. Tusk: „To bardzo poważna sprawa”

Premier Donald Tusk pojawił się w poniedziałek rano w rejonie Miki, gdzie dzień wcześniej maszynista zauważył nieprawidłowości na torach. W nagraniu przesłanym PAP przez Centrum Informacyjne Rządu szef rządu nie pozostawił złudzeń.

Pilne! Premier potwierdza eksplozję w Polsce. „Najgorsze przypuszczenia stały się faktem

„Eksplozja miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa–Dęblin” – powiedział Tusk, stojąc na tle uszkodzonej infrastruktury.

Dodał również: „Mamy do czynienia z aktem dywersji. Na szczęście nie doszło do tragedii, ale sprawa jest bardzo poważna”.

Drugie uszkodzenie na tej samej trasie

Premier potwierdził, że to nie jedyne zdarzenie na linii nr 7.

„Do podobnego zdarzenia mogło dojść również na południowy-wschód od tego miejsca, na tej samej trasie kolejowej, gdzie mieliśmy do czynienia z próbą destabilizacji i zniszczeniami infrastruktury kolejowej, która także mogła doprowadzić do katastrofy kolejowej” – powiedział Tusk.

Na miejscu, jak przekazał, pracują policja, CBŚ, prokuratura oraz eksperci badający każdy szczegół.

Wpis Tuska na X: „Bezprecedensowy akt dywersji”

W mediach społecznościowych premier zaostrzył ton:

„Wysadzenie toru kolejowego na trasie Warszawa–Lublin to bezprecedensowy akt dywersji wymierzony w bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli. Trwa śledztwo. Tak jak w poprzednich tego typu przypadkach, dopadniemy sprawców, niezależnie od tego, kto jest ich mocodawcą”.

Prezydent informowany na bieżąco. BBN zabrało głos

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że monitoruje sytuację i prowadzi weryfikację wszystkich incydentów na trasie Warszawa–Dorohusk.

BBN podało w komunikacie:

„W związku z ujawnionymi, celowymi i noszącymi znamiona aktów dywersji uszkodzeniami infrastruktury kolejowej (...) BBN zbiera i weryfikuje informacje”.

Podkreślono także: „Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sprawie”.

Poniżej galeria zdjęć: Służby i ABW zabezpieczają miejsce eksplozji. Siemoniak: „Służby pracują wspólnie”

Służby i ABW zabezpieczają miejsce eksplozji. Siemoniak: „Służby pracują wspólnie”
12 zdjęć
ARESZT DLA ZIOBRY? CO ZROBI PREZYDENT? RIGAMONTI I ŻÓŁCIAK KOMENTUJĄ | BIEDRZYCKA EXPRESSEM
Sonda
Czy akt dywersji na trasie Warszawa–Lublin zmienia Twoje poczucie bezpieczeństwa w Polsce?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
BBN