Sejmowa rewia mody. Butelkowa zieleń, ciemna śliwa i ognista czerwień [ZDJĘCIA]

Jesienna moda zawitała do Sejmu, a posłanki prezentują swoje stylizacje.

Odważna czerwień, stonowane granaty i eleganckie zielenie dominowały wśród poselskich outfitów.

Sprawdź, które posłanki zaskoczyły najbardziej i co wybrały na sejmowe korytarze!

Czerwień niczym jesienne liście

Posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska (61 l.) pojawiła się w Sejmie w ciemnej bluzce i spódnicy do kolan, uzupełnionych czerwonym płaszczem o tej samej długości. Całość dopełniły czerwone buty, a uroku dodawały trzymane w dłoni pożółkłe liście.

Zieleń jest na topie! Posłanki o ty wiedzą

Wicemarszałkini Sejmu z KO, Monika Wielichowska (52 l.), postawiła na ciemnozielony garnitur, który nadał jej powagi, oraz zielono-granatową apaszkę. W parlamencie widziano także minister rodziny, pracy i polityki społecznej, posłankę Lewicy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk (43 l.). Wybrała ciemną spódnicę, kozaki i sweter w energetycznym odcieniu czerwieni. Posłanka KO Kinga Gajewska (35 l.) zdecydowała się na fioletowy garnitur, natomiast posłanka Konfederacji Karina Bosak (37 l.) – na ciemną bluzkę z brązowym żakietem.

Moda modą, ale liczy się wygoda

Posłankę PiS Joannę Lichocką (55 l.) dostrzeżono w sejmowej ławie w czerwieni: miała bluzkę i narzuconą chustę. Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska wybrała ciemne spodnie i marynarkę z metalowymi guzikami. Na stonowane kolory postawiła posłanka PiS Małgorzata Wassermann (47 l.), która założyła czarne buty, spodnie i marynarkę, a pod spód – fioletową bluzkę.

