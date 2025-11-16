Marek Migalski poważnie chory! Poruszające wyznanie i apel: „Walczcie o siebie, póki nie jest za późno”

W niedzielę, 16 listopada, Marek Migalski przekazał w mediach społecznościowych szokującą wiadomość. Jak ujawnił, wykryto u niego raka jelita grubego, a już za dwa dni ma przejść operację usunięcia dużej części esicy.

„Mam raka jelita grubego. Pojutrze czeka mnie operacja usunięcia dużej części esicy. Ten wpis jest po to, żebyście uniknęli mojego losu” – napisał. Migalski podkreślił, że nic go nie bolało, a na kolonoskopię poszedł „just in case”. Liczył, że lekarz powie mu, iż wszystko jest w porządku. Stało się jednak inaczej.

Zobacz także: Skandaliczny wpis Migalskiego po katastrofie F16. Generał Polko bezlitosny: „Niech znika z życia publicznego"

- Niestety, lekarz od razu zauważył, iż mam zmiany onkologiczne i że prawdopodobnie potrzebna będzie operacja. Nie mylił się. Dodał, że gdybym przyszedł do niego pięć lat wcześniej, po prostu w czasie kolonoskopii usunąłby mi polipa i byłoby po sprawie. Zapytałem co by się stało, gdybym przyszedł za pięć lat. Powiedział, że prawdopodobnie do takiego spotkania już by nie doszło - wyjaśnił.

Jak dodał, nowotwór jest „złośliwy, ale o niskiej emisyjności” i wykryty stosunkowo wcześnie, co daje nadzieję na powrót do zdrowia po operacji, rehabilitacji i chemii.

W swoim wpisie Migalski wystosował mocny apel:

„Piszę to, by zaapelować do tych, którzy mnie znają i mi ufają: zapieprzajcie na badania! Wy i Wasi bliscy. Zróbcie sobie kolonoskopię, gastroskopię, markery, TK. Walczcie o siebie, póki nie jest za późno”.

Podkreślił, że część badań jest darmowa, a za pozostałe warto zapłacić, bo „życie jest tego warte”.

Na końcu dodał: „Ja za kilka dni będę wiedział, czy zdążyłem w ostatnim momencie. Mam nadzieję, że tak. Trzymajcie się i (oby) do rychłego zobaczenia!”. Pod postem Migalskiego pojawiła się fala komentarzy. Internauci wspierają go w trudnym czasie i życzą szybkiego powrotu do zdrowia.