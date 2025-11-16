Marek Migalski poważnie chory! Poruszające wyznanie i apel: „Walczcie o siebie, póki nie jest za późno”

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-11-16 17:23

Marek Migalski opublikował na Facebooku wstrząsający wpis, w którym poinformował, że zmaga się z rakiem jelita grubego. Politolog i publicysta podkreśla, że wkrótce czeka go operacja, a swój apel kieruje do wszystkich, by nie odkładali badań profilaktycznych.

Marek Migalski

i

Autor: FB, PIOTR KAMIONKA/ Reporter
Super Express Google News

W niedzielę, 16 listopada, Marek Migalski przekazał w mediach społecznościowych szokującą wiadomość. Jak ujawnił, wykryto u niego raka jelita grubego, a już za dwa dni ma przejść operację usunięcia dużej części esicy.

Mam raka jelita grubego. Pojutrze czeka mnie operacja usunięcia dużej części esicy. Ten wpis jest po to, żebyście uniknęli mojego losu” – napisał. Migalski podkreślił, że nic go nie bolało, a na kolonoskopię poszedł „just in case”. Liczył, że lekarz powie mu, iż wszystko jest w porządku. Stało się jednak inaczej.

Zobacz także: Skandaliczny wpis Migalskiego po katastrofie F16. Generał Polko bezlitosny: „Niech znika z życia publicznego"

- Niestety, lekarz od razu zauważył, iż mam zmiany onkologiczne i że prawdopodobnie potrzebna będzie operacja. Nie mylił się. Dodał, że gdybym przyszedł do niego pięć lat wcześniej, po prostu w czasie kolonoskopii usunąłby mi polipa i byłoby po sprawie. Zapytałem co by się stało, gdybym przyszedł za pięć lat. Powiedział, że prawdopodobnie do takiego spotkania już by nie doszło - wyjaśnił.

Jak dodał, nowotwór jest „złośliwy, ale o niskiej emisyjności” i wykryty stosunkowo wcześnie, co daje nadzieję na powrót do zdrowia po operacji, rehabilitacji i chemii.

W swoim wpisie Migalski wystosował mocny apel:

Piszę to, by zaapelować do tych, którzy mnie znają i mi ufają: zapieprzajcie na badania! Wy i Wasi bliscy. Zróbcie sobie kolonoskopię, gastroskopię, markery, TK. Walczcie o siebie, póki nie jest za późno”.

Podkreślił, że część badań jest darmowa, a za pozostałe warto zapłacić, bo „życie jest tego warte”.

Na końcu dodał: „Ja za kilka dni będę wiedział, czy zdążyłem w ostatnim momencie. Mam nadzieję, że tak. Trzymajcie się i (oby) do rychłego zobaczenia!”. Pod postem Migalskiego pojawiła się fala komentarzy. Internauci wspierają go w trudnym czasie i życzą szybkiego powrotu do zdrowia.

Express Biedrzyckiej - Marek Migalski 16.04.2025
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAREK MIGALSKI