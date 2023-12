i Autor: AP/Evan Vucci; AP/Omar Havana

O czym rozmawiali

Wołodymyr Zełenski zadzwonił już do Donalda Tuska. Ważna propozycja, zdradził szczegóły

Donald Tusk premierem Polski - to już fakt, a nie pobożne życzenie! Po wczorajszym zaprzysiężeniu przez prezydenta Andrzeja Dudę rozpoczął on już urzędowanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak też poinformowano, odbył on już rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy. Wołodymyr Zełenski we wpisie na portalach społecznościowych zdradził szczegóły ich dyskusji. Poza oczywistymi gratulacjami, Zełenski złożył Tuskowi ważną propozycję.