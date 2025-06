Syn Nawrockiego trafi do kancelarii ojca? Ważny polityk PiS komentuje

Karol Nawrocki wraz z żoną Martą wychowuje troje dzieci. Najstarszy syn Daniel Nawrocki jest już dorosły, studiuje, jest radnym dzielnicy Siedlce w Gdańsku, co więcej próbował nawet swoich sił w wyborach samorządowych 2024. Syn Nawrockiego starał się o miejsce w radzie miasta Gdańska, niestety mandatu radnego nie zdobył. Młody Nawrocki startował z listy Prawa i Sprawiedliwości z 2. miejsce na liście, w okręgu nr 3. Zdobył 1 117, ale to nie wystarczyło, by wejść do rady.

To syn zapowiedział ojca na pierwszej konwencji

Gdy jego ojciec został wskazany, jako ten, który wystartuje w wyborach prezydenckich, to właśnie Daniel zapowiadał go w czasie konwencji w Krakowie. - Szanowni państwo, nazywam się Damian Nawrocki. Za chwilę na scenę wjedzie ktoś, kto jest dla mnie kimś więcej niż kandydat na prezydenta. To mój tata Zawsze gotowy, zawsze obecny, zawsze pomocny. To dla mnie wielki zaszczyt. Tato zapraszam Cię na scenę - mówił wówczas. Wtedy nikt jeszcze nie wiedział, że chłopak nie jest biologicznym synem Nawrockiego.

O sprawie sam kandydat powiadomił w czasie jednego ze spotkań wyborczych, gdy odnosił się do spraw związanych z ochroną życia. Wówczas przyznał, że usynowił Daniela, który nie jest jego biologicznym synem, bo gdy poznał jego mamę, a swoją przyszłą żonę.

W czasie kampanii wyborczej mocno wspierał tatę, był bardzo aktywny. Jeździł po Polsce z własną akcją "Baner dla taty", w czasie której rozwoził i rozwieszał banery z podobizną ojca. Często podkreślał, jak ważną i dobrą mają relację, jak lubią ze sobą rozmawiać i spędzać czas. Daniel nie milczał, gdy u schyłku kampanii pojawiały się kolejne oskarżenia pod adresem ojca.

W programie "Poranny Ring 7:50" mówił wprost o tym, jak czuje się z negatywnymi określeniami na temat ojca: - To boli, bo ja go znam najlepiej wraz z mamą, z rodzeństwem. Te zarzuty w jego stronę są nieprawdziwe, ale z drugiej strony to nas buduje, bo widzimy jak system, jak służby, jak państwo boi się mojego taty i nie chcą dopuścić do tego, by on wygrał te wybory - stwierdził.

Daniel Nawrocki trafi do kancelarii prezydenta Nawrockiego? Jest odpowiedź polityka PiS

Teraz, gdy Karol Nawrocki został prezydentem i pokonał w drugiej turze wyborów prezydenckich (1 czerwca) Rafała Trzaskowskiego, na antenie radia TOK Fm padło pytanie o to, czy Daniel Nawrocki trafi do kancelarii prezydenta Nawrockiego. Pytany o to poseł Paweł Szrot, dawny współpracownik Andrzeja Dudy w KPRP ocenił:

Jeśli chodzi o pana Daniela Nawrockiego, to poznałem tego człowieka i zauważyłem, że on ma instynkt polityczny i wielką wiedzę w tym zakresie. Na pewno nie nazwałbym nepotyzmem tego, gdyby dr Karol Nawrocki zdecydował się na taką nominację - przyznał, zastrzegając jednocześnie, że "absolutnie" nie uważa, żeby było to z góry przesądzone.

Kim jest Daniel Nawrocki?

Daniel Nawrocki studiuje na wydziale prawa i administracji. Realizuje się też jako dziennikarz. Od niedawna pisze w gdańskim portalu "Gazeta Morska", jest zaangażowany w działalność społeczną. Interesuje się polityką i historię, a do poznawania jej zachęcił go ojciec. Gdy miał dwa lata jego mama związała się z Karolem Nawrockim.

