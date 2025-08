PILNE! Polska 2050 traci posła. Teraz będzie niezrzeszony

Poseł 2050 odchodzi: "W Sejmie powiększyło się grono posłów niezrzeszonych" oświadczył Zimoch

Tomasz Zimoch zdecydował o odejściu z Polski 2050. - W Sejmie powiększyło się grono posłów niezrzeszonych - napisał w sieci podając w ten sposób informację o rezygnacji z członkostwa w klubie. To pokłosie ostatnich wydarzeń, ponieważ poseł Zimoch był na 30 dni zawieszony w prawach członka klubu. Wszystko przez krytykę jakiej dopuścił się pod adresem Szymona Hołowni, lidera ugrupowania.

6 lipca poseł Tomasz Zimoch przekazał, że został zawieszony w prawach członka klubu Polska 2050 na miesiąc. - Właśnie przeczytałem sms od przewodniczącego klubu "Tomku. Prezydium klubu podjęło decyzję o zawieszeniu Ciebie w prawach członka na okres miesiąca". Nic to nie zmienia, będę sobą - napisał wówczas Zimoch w serwisie X. Ta decyzja o zawieszeniu Tomasza Zimocha w prawach członka klubu była związana z jego krytyką pod adresem lidera Polski 2050 Szymona Hołowni. Poszło o spotkanie marszałka Sejmu w mieszkaniu jednego z europosłów Prawa i Sprawiedliwości - Adama Bielana, a w którym to spotkaniu uczestniczył też Jarosław Kaczyński.

W Sejmie powiększyło się grono posłów niezrzeszonych.@KancelariaSejmu— Tomasz Zimoch (@tzimoch) August 5, 2025

Tomasz Zimoch krytykował Szymona Hołownię

Gdy sprawa spotkania wypłynęła do mediów Zimoch ostro zareagował: - Nie ma wytłumaczenia tego co się stało. Upokarzające są słowa, że "ekscytacja nie jest uzasadniona, ani wskazana”. Jest!!! Szkoda, że nie rozumie tego marszałek. Nie każdy powinien dać się zaciągnąć na nocne spotkanie do pana B. To proste. Trzymajmy się jednak - napisał wtedy w sieci poseł, co było jednocześnie komentarzem do wyjaśnień Szymona Hołowni, który stwierdził, że "wzmożenie i ekscytacja" związana z tym spotkaniem "nie jest ani uzasadniona, ani wskazana".

Pytany przez Onet o zostanie posłem niezrzeszonym i odejście z klubu Polski 2050, poseł Tomasz Zimoch przyznał: - Powiem wprost, odchodzę, bo wyczerpało się to, na co się umawiałem m.in. z marszałkiem Hołownią.

