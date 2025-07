Tomasz Zimoch skrytykował spotkanie Hołowni i Bielana, potem dostał porażającego sms-a. Ujawnił treść

W niedzielę późnym wieczorem, poseł Tomasz Zimoch opublikował na platformie X treść wiadomości SMS, którą otrzymał od przewodniczącego klubu parlamentarnego Polska 2050. Wiadomość informowała o decyzji prezydium klubu o zawieszeniu go w prawach członka na okres jednego miesiąca.

- Właśnie przeczytałem sms od przewodniczącego klubu - “Tomku. Prezydium klubu podjęło decyzję o zawieszeniu Ciebie w prawach członka na okres miesiąca” - oznajmił.

Pomimo zawieszenia, Tomasz Zimoch wyraził determinację, by pozostać wiernym swoim przekonaniom. W swoim wpisie na platformie X zapewnił, że nie zamierza zmieniać swojego stylu działania, dodając: "Nic to nie zmienia - będę sobą."

Kara za krytykę?

W swoich wpisach na platformie X, Tomasz Zimoch nie szczędził krytycznych słów, podważając zasadność spotkania Hołowni z Bielanem. Wyraził również swoje rozczarowanie reakcją marszałka Sejmu na krytykę. Bezpośrednio odniósł się do spotkania, sugerując, że nie każdy powinien uczestniczyć w tego typu nocnych rozmowach.

- Nie ma wytłumaczenia tego co się stało. Upokarzające są słowa, że „ekscytacja nie jest uzasadniona, ani wskazana”. Jest! Szkoda, że nie rozumie tego marszałek. Nie każdy powinien dać się zaciągnąć na nocne spotkanie do pana B. To proste. Trzymajmy się jednak - napisał.

Być może decyzja o zawieszeniu została podjęta właśnie z powodu tego krytycznego wpisu.

Spotkanie Hołowni i Bielana

Sprawa spotkania Hołowni z Bielanem oraz reakcje wewnątrz klubu Polska 2050 wywołały szeroką dyskusję w środowisku politycznym. Decyzja o zawieszeniu Zimocha może być interpretowana jako próba zdyscyplinowania posłów wyrażających krytykę wobec kierownictwa partii. Nie jest jeszcze jasne, czy po upływie okresu zawieszenia, Tomasz Zimoch zostanie przywrócony do pełni praw w klubie parlamentarnym Polska 2050. Sam poseł nie odniósł się jeszcze do swoich dalszych planów politycznych w związku z zaistniałą sytuacją.

