Pogrzeb Jadwigi Morawieckiej. Mama byłego premier zostanie pochowana we Wrocławiu

W wieku 95 lat zmarła Jadwiga Morawiecka, matka byłego premiera Mateusza Morawieckiego; o jej śmierci poinformował syn 3 sierpnia.

W czasach PRL była aktywną działaczką opozycji.

W 1959 roku poślubiła Kornela Morawieckiego, późniejszego lidera Solidarności Walczącej.

Za działalność opozycyjną była inwigilowana i przesłuchiwana przez SB, w jej domu przeprowadzano rewizje.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 9 sierpnia 2025 roku we Wrocławiu – msza o godz. 13.00 w Kościele NMP na Piasku, a odprowadzenie do grobu o godz. 15.00 na Cmentarzu Osobowickim.

W wieku 95 lat zmarła Jadwiga Morawiecka, prywatnie ukochana matka byłego premiera. To właśnie Mateusz Morawiecki 3 sierpnia przekazał smutne wieści o jej odejściu: - Dziś odeszła moja Mama. Moja nauczycielka życia, miłości, dobra i odpowiedzialności. Jej serce. Jej umysł. Jej ręce. Najbardziej wyśniona Mama na świecie. Kiedyś powiedziałem, że wszystko, co we mnie dobre – zawdzięczam Mamie. Dziś powtarzam to z jeszcze większą wdzięcznością i wzruszeniem. To Jej zawdzięczam swoją wiarę, wytrwałość i dumę z naszej Ojczyzny. To dzięki Mamie wiem, że miłość jest silniejsza niż śmierć - napisał we wzruszających słowach.

Kim była Jadwiga Morawiecka? Biografia: rodzina, wykształcenie, działalność opozycyjna

Jadwiga Morawiecka urodziła się w 1930 roku w Stanisławowie. Z wykształcenia była chemiczką, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1959 r. poślubiła znanego opozycjonistę Kornela Morawieckiego, który został liderem Solidarności Walczącej. Morawieccy doczekali się kilkorga dzieci, córek: Anny, Marii, Marty i Magdaleny, która zmarła jako maleńkie dziecko, a także syna Mateusza, późniejszego polityka i premiera.

Nie tylko mąż Jadwigi Morawieckiej działał w opozycji, sama również była aktywną działaczką. W swoim mieszkaniu organizowała spotkania działaczy związanych z Komitetem Obrony Robotników oraz z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Z powodu swojej opozycyjnej działalności była też inwigilowana, ale też przesłuchiwana przez SB, w jej mieszkaniu przeprowadzono rewizje. W 2019 roku Jadwiga Morawiecka została odznaczona przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności.

Pogrzeb Jadwigi Morawieckiej - znana jest data ostatniego pożegnania

Syn Jadwigi Morawieckiej, Mateusz Morawiecki, przekazał informacje dotyczące pogrzebu. Ostatnie pożegnanie Jadwigi Morawieckiej, odbędzie się w sobotę, 9 sierpnia 2025 roku we Wrocławiu. Rozpocznie się mszą świętą o godz. 13.00 w Kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku, ul. św. Jadwigi 1, w pobliżu Ostrowa Tumskiego. Po mszy odprowadzenie do grobu rozpocznie się o godz. 15.00 od bramy głównej Cmentarza Osobowickiego.

Były premier podziękował też za wszelkie wyrazy wsparcia i kondolencje, które do niego płyną. Przypomnijmy, że w tym trudnym czasie premiera dobrym słowem wsparli m.in. prezydent Andrzej Duda, ale i premier Donald Tusk.

Morawiecki podziękował w pięknych słowach:

Z całego serca dziękuję za wszystkie kondolencje, słowa otuchy i ciepłe wspomnienia po odejściu mojej ukochanej Mamy. Dziękuję wszystkim, bez wyjątku, za współczucie, solidarność i zrozumienie. Mama uczyła mnie, że wolna i solidarna Polska to nie abstrakcja – to wspólnota serc, wartości i odpowiedzialności. Jej żarliwa wiara nie są dziś dla mnie i dla ludzi, którzy ją poznali, jedynie wspomnieniem. One stały się testamentem, który muszę i chcę wypełnić. Odchodzi od nas pokolenie, które w najtrudniejszych czasach postępowało tak jak trzeba. Pokolenie, które wierzyło w lepszy świat, w niepodległą Rzeczpospolitą, w solidarność między pokoleniami. Wierzyło w sens poświęcenia i sens miłości. Uczmy się od nich, chłońmy ich dziedzictwo, nie zatraćmy ich wiary, nie zatraćmy. Dziękuję raz jeszcze. Za każdy gest, za każde dobre słowo. Mama się uśmiecha.