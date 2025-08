Antoni Macierewicz bez immunitetu! Sejm zdecydował

Czarne chmury nad Macierewiczem

Czarne chmury zebrały się nad Antonim Macierewiczem. Prokurator chce postawić posłowi PiS m.in. zarzut, że jako szef tzw. podkomisji smoleńskiej ujawnił niejawne informacje. W poniedziałek (4 sierpnia) za uchyleniem immunitetu opowiedziała się Sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

- Apeluję do wszystkich posłów, żeby zagłosowali za tym, by Antoni Macierewicz został pozbawiony immunitetu poselskiego. W moim mniemaniu Macierewicz powinien odpowiedzieć przed sądem za wszystkie sprawy, które dotyczą jego działalności - powiedział dziennikarzom wiceszef MON Cezary Tomczyk. Według niego, Macierewicz m.in. wybiórczo traktował treść ekspertyz zamówionych na potrzeby wyjaśnienia przyczyn katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. i np. nie przedstawił w raporcie ocen i wniosków, które nie zgadzały się z jego własną tezą. Według wiceszefa MON podkomisja smoleńska pod kierownictwem Macierewicza nie dążyła „do pokazania prawdy, lecz do jej ukrycia”.

Zdaniem Tomczyka, na polecenie Macierewicza, za zgodą ówczesnego szefa gabinetu politycznego Bartłomieja Misiewicza „wykonano kopię materiałów operacyjnych służby kontrwywiadu wojskowego”, które były objęte klauzulą niejawną. - Dokumenty te kserowano wbrew prawu na zwykłych kserokopiarkach na korytarzu. Dokumenty operacyjne służby państwowej, które nigdy nie powinny być dostępne dla osób postronnych - podkreślił.

We wtorek Antoni Macierewicz bez immunitetu!

Koszty prac podkomisji smoleńskiej

Wiceszef MON przywołał również koszty, jakie poniosła w toku swoich prac podkomisja smoleńska. Jak wymieniał, 47 mln zł wyniósł koszt zniszczonego na potrzeby prac komisji samolotu Tu-154M nr 102, ok. 17 mln zł ekspertyzy, ok. 12,5 mln zł wydatki osobowe podkomisji, a ok. 1 mln zł osobista ochrona Macierewicza. Zwrócił też uwagę, że 4,8 mln zł podkomisja wydała już po tym, jak wydała swój raport. - To są pieniądze, które nigdy nie powinny być wydane. Wydane wbrew prawu, wydane wbrew zasadom w prawie lotniczym, które mówi, że komisja powinna zakończyć swoją działalność wraz z wydaniem raportu końcowego - ocenił Tomczyk.

Uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi

Wniosek ws. uchylenia immunitetu Macierewiczowi trafił do Sejmu na początku lipca. Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak zaznaczył w poniedziałek, że prokuratura uzyskała dowody wskazujące na uzasadnione podejrzenie, że Macierewicz będąc funkcjonariuszem publicznym - przewodniczącym Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz członkiem Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego - ujawnił w okresie od 11 kwietnia 2018 r. do dnia 22 maja 2022 r. informacje niejawne o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone” oraz informacje, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją.

Chodzi o podanie do publicznej wiadomości informacji pochodzących z dokumentów opatrzonych tymi klauzulami niejawności oraz wyników badań okoliczności i przyczyn zaistniałej w dniu 10 kwietnia 2010 r. katastrofy lotniczej. Czyny te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 5.

Działanie podkomisji smoleńskiej

Tzw. podkomisja smoleńska została powołana na mocy rozporządzenia z 2016 r., które podpisał Macierewicz - wówczas szef MON, a od 2018 r. przewodniczący podkomisji. W kwietniu 2022 r. Macierewicz przedstawił raport z prac podkomisji, który kwestionował ustalenia komisji badania wypadków lotniczych Lotnictwa Państwowego pod przewodnictwem Jerzego Millera. Podkomisja złożyła też w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa pozostałych 95 osób podróżujących Tu-154 10 kwietnia 2010 r.

