Izrael odpowiada na słowa Donalda Tuska! Tego się nie spodziewał

Donald Tusk, odnosząc się do sytuacji w Strefie Gazy, stwierdził, że Polska, choć popiera walkę Izraela z terroryzmem, nie może akceptować polityki prowadzącej do głodu i śmierci cywilów. Premier Tusk nawiązał również do wspólnych doświadczeń Polski i Izraela z czasów II wojny światowej, podkreślając, że powinno to być oczywiste dla obu narodów.

- Polska wspiera walkę Izraela z islamskim terroryzmem, to nie poprze polityków, których decyzje prowadzą do głodu i śmierci matek i dzieci w Strefie Gazy - powiedział Tusk. Dodał, że powinno to być oczywiste "dla narodów, które przeszły wspólnie przez piekło II wojny światowej".

Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w odpowiedzi uznało, że odniesienia do II wojny światowej i krytyka izraelskich polityków to "niedopuszczalna aluzja". W oświadczeniu podkreślono: "Premier Polski powinien zapamiętać lekcję z hasła 'Nigdy więcej'". Resort dodał, że hasło to odnosi się do "nowych nazistów naszej ery i ich kolaborantów, Hamasu".

W komunikacie MSZ Izraela podkreślono również, że działania Izraela prowadzone są zgodnie z prawem międzynarodowym i wynikają z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa.

- Kiedy Polska jest zagrożona, wy też nie podejmujecie ryzyka - napisano.

Organizacje międzynarodowe alarmują o pogarszającym się kryzysie humanitarnym w Strefie Gazy, gdzie brakuje żywności, wody i dostępu do opieki medycznej. Kontrola graniczna prowadzona przez izraelskie władze utrudnia dostarczanie pomocy humanitarnej.

Stanowisko polskiego MSZ

Szef polskiego MSZ, Radosław Sikorski, również zaapelował do Izraela o "przestrzeganie prawa międzynarodowego". Polskie MSZ w komunikacie podkreśliło, że obecna odsłona konfliktu izraelsko-palestyńskiego prowadzi do katastrofy humanitarnej i cierpienia cywili.

- Polska bezwzględnie potępia ten akt terroru i konsekwentnie wzywa do natychmiastowego uwolnienia wszystkich więzionych do tej pory zakładników - zaapelowano w komunikacie.

MSZ zaznaczyło także, że Polska popiera rezolucje ONZ dotyczące ochrony ludności cywilnej i wypełniania zobowiązań prawnych i humanitarnych.

Głosy w polskim Sejmie

Adrian Zandberg z partii Razem, odnosząc się do sytuacji w Strefie Gazy, wezwał do podjęcia konkretnych działań, w tym do zawieszenia umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Izraelem i wprowadzenia sankcji na polityków odpowiedzialnych za zbrodnie.

- Jeśli jest moment, w którym naprawdę warto by było zachować się przyzwoicie, to właśnie teraz, bo jeżeli kogoś historia rozliczy, to tych, którzy sądzą, że wystarczy wysłać tweeta i temat jest odfajkowany, kiedy dochodzi po prostu do masowego mordowania ludności cywilnej - powiedział Zandberg. - Zacznijcie w tej sprawie działać, wymówmy umowę stowarzyszeniową Unii Europejskiej z Izraelem, wprowadźmy sankcje na polityków, którzy odpowiadają za zbrodnie - dodał.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Sonda Czy Donald Tusk powinien się podać do dymisji? Tak Nie Nie wiem