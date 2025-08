Przyszły szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego zdradza, czego mogą się spodziewać Polacy. Konkretne plany

Zbigniew Bogucki, który obejmie stanowisko szefa kancelarii prezydenta Nawrockiego, nakreślił wstępne założenia i priorytety nowej głowy państwa. Podkreślił, że dla Karola Nawrockiego najważniejsze jest realizowanie interesu Polski i spraw ważnych dla Polaków.

Zapytany na antenie RMF FM o priorytety Nawrockiego – budowanie porozumienia politycznego czy zmiana układu rządzącego – Bogucki odpowiedział: "jedno drugiego nie wyklucza". Dodał, że "dla pana prezydenta Karola Nawrockiego najważniejsze jest realizowanie interesu Polski, tych wszystkich słusznych spraw, które są ważne dla Polaków".

Bogucki zaznaczył również, że przemówienie inauguracyjne Nawrockiego zostało przygotowane przez niego osobiście, po konsultacjach z doradcami. Według Boguckiego, będzie to "przemówienie prawdziwe, (...), które postawi w prawdzie wszystkie nasze aspekty życia publicznego, politycznego, społecznego, gospodarczego, militarnego, bezpieczeństwa i wielu, wielu innych".

Andrzej Duda, ustępujący prezydent, wyraził w Polsat News obawy co do przebiegu zaprzysiężenia Nawrockiego. Zbigniew Bogucki podzielił te obawy, mówiąc, że "nie wie, na co stać polityków koalicji rządzącej".

Zbigniew Bogucki wyraził nadzieję, że zaprzysiężenie odbędzie się "w procedurze takiej, jak to zwykle bywało - z godnością, szacunkiem dla wyborców, z szacunkiem dla głosu narodu". Zaznaczył jednak, że to zależy od obecnego obozu władzy.

Relacje z rządem Donalda Tuska

Bogucki skrytykował premiera Donalda Tuska, zarzucając mu wielokrotne oszukiwanie Polaków. Stwierdził, że wybory prezydenckie były swoistym referendum w sprawie koalicji rządzącej, a wybór Nawrockiego był negatywną oceną rządów Tuska.

Zapytany o potencjalne spotkanie Nawrockiego z Tuskiem, Bogucki odpowiedział, że "takich rozmów na razie nie ma w planach". Dodał jednak, że "jeżeli będzie taka potrzeba, (...) to na pewno do takiego spotkania dojdzie".

Inicjatywy ustawodawcze i współpraca

Bogucki poinformował, że ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (CPK) będzie pierwszą inicjatywą ustawodawczą Karola Nawrockiego. Wyraził obawę, że rząd nie zrealizuje budowy CPK, podkreślając, że jest to "projekt polskich ambicji, projekt rozwojowy i również projekt polskiego bezpieczeństwa".

Bogucki zadeklarował, że Nawrocki będzie dążył do współpracy z rządem w najważniejszych sprawach, poprzez spotkania dwustronne z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią i wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zapewnił, że nowy prezydent będzie chciał rozmawiać, a nie narzucać swojego stanowiska.

