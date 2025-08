Ostatni wywiad Andrzeja Dudy jako prezydenta. "Nie żałuję wet"

Andrzej Duda, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie "Gość Wydarzeń", skrytykował powołanie Waldemara Żurka na stanowisko ministra sprawiedliwości, argumentując, że jego zachowanie jako sędziego budziło zastrzeżenia.

- Nie mam żadnych wątpliwości, że powołanie pana byłego sędziego Żurka na urząd ministra sprawiedliwości, który jako sędzia jeszcze w sposób ostentacyjny przedstawiał swoje poglądy polityczne - co nigdy nie powinno mieć miejsca i, tak szczerze mówiąc, sam powinien mieć postępowanie dyscyplinarne w tym czasie w związku z tym, bo sędziom tak robić nie wolno. Stąd konstytucja jasno stanowi, że nie mogą oni działać w sposób nielicujący z powagą urzędu i stanu sędziowskiego. To jest ewidentna radykalizacja - mówił.

Duda podkreślił, że poglądy Żurka są "powszechnie znane, bardzo radykalne" i zarzucił mu "próbę prześladowania sędziów powoływanych przez ostatnie 10 lat". Ocenił również, że minister "miesza politykę z wiedzą prawniczą" i "zafałszowuje merytoryczną prawdę prawną".

Andrzej Duda o działaniach ministra Żurka

Prezydent Duda skomentował również działania ministra Żurka, w tym odwołanie z delegacji resortu dziewięciu osób oraz 46 prezesów i wiceprezesów sądów w całym kraju. Duda wyraził swoje niezadowolenie poprzez wpis w mediach społecznościowych, w którym porównał ministra Żurka do "koronawirusa". W wywiadzie Andrzej Duda stanął także w obronie sędziów, których niezawisłość jest kwestionowana.

- To są sędziowie, którzy zostali powołani zgodnie ze wszystkimi przepisami - zarówno ustawy, jak i konstytucji. Nie tylko ich wyborowi, ale wszystkim ich nominacjom sędziowskim przysługuje domniemanie ważności, które nigdy nie zostało obalone - stwierdził polityk.

Odnosząc się do wątpliwości ministra Żurka co do statusu Trybunału Konstytucyjnego, Duda stwierdził, że "wszyscy doskonale wiemy, jaka jest postawa polityczna pana byłego sędziego Żurka". Podkreślił, że sędziowie nie powinni publicznie wyrażać swoich poglądów, a jeśli chcą to robić, powinni zrezygnować ze stanu sędziowskiego i zająć się polityką.

Weta Andrzeja Dudy

W trakcie rozmowy Bogdan Rymanowski przytoczył opinię europosła PiS Patryka Jakiego, który zasugerował, że prezydent Duda mógł zrobić więcej w kwestii reformy sądownictwa. Duda odparł, że blokując część ustaw, zapobiegł scenariuszowi, w którym minister Zbigniew Ziobro sam zajmowałby się weryfikacją sędziów Sądu Najwyższego. Potwierdził, że nie żałuje swoich wet.

- Nie może być takiej sytuacji, że strona w sprawach przed SN weryfikuje sędziów SN - odparł Andrzej Duda.

