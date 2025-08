Karol Nawrocki zamierza ruszyć z kopyta tuż po zaprzysiężeniu! Znamy jego pierwsze plany

Po zaprzysiężeniu Karol Nawrocki zamierza przedstawić dwa kluczowe projekty ustaw: o Centralnym Punkcie Komunikacyjnym oraz o zerowym PIT dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci.

- Chcieliśmy, by te ustawy zostały pokazane ludziom, bo to dla nich je piszemy. Planujemy spotkania otwarte, w plenerze, na rynkach – mówiła osoba z otoczenia prezydenta Nawrockiego w rozmowie z Wirtualną Polską.

Kontrowersje wokół zerowego PIT

Projekt zerowego PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci budzi kontrowersje, szczególnie w kontekście jego wpływu na budżet państwa i dystrybucji korzyści. Szacuje się, że kosztowałby budżet blisko 48 mld zł rocznie, a aż 67 proc. korzyści trafiłoby do 10 proc. najlepiej zarabiających podatników.

- Myślę, że należałoby zapytać kandydata na prezydenta, jaki cel miałaby mieć reforma obciążająca budżet na prawie 30 mld zł rocznie, z których 19 mld trafia do 10 proc. najbogatszych podatników. Który rząd zdecydowałby się na wprowadzenie takiej reformy i jakimi argumentami Karol Nawrocki chciałby rząd do takiej reformy przekonać? – komentuje Michał Myck, dyrektor think-tanku CenEA.

Przedstawiciele PiS argumentują, że propozycja ma na celu zachęcenie młodych ludzi do posiadania dzieci, szczególnie w dużych miastach.

- Jest oczywiste, że ci, którzy zarabiają więcej, będą mieć większą ulgę. Widzimy, że problem z dzietnością jest w dużych miastach, gdzie panuje model 2+1, dlatego chcemy dać bonus za posiadanie drugiego dziecka. Chcemy zachęcić do tego pokolenie 20-30-latków – tłumaczył w rozmowie z portalem Money poseł PiS Janusz Kowalski.

Jednak krytycy wskazują, że ograniczenia podatków nie są efektywnym sposobem wspierania rodzin z dziećmi.

PiS o zaprzysiężeniu Nawrockiego

Politycy PiS postrzegają zaprzysiężenie Karola Nawrockiego jako szansę na "nieoficjalny start kampanii parlamentarnej" i "początek drogi powrotu do władzy".

- Ten początek pełnienia funkcji, rzeczywistej kadencji prezydenta, musi być czymś wielkim, czymś, co pokazuje, że to było prawdziwe zwycięstwo wszystkich polskich patriotów – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas jednego ze swoich wystąpień.

W mobilizację zwolenników zaangażują się kluby "Gazety Polskiej", "Solidarność" oraz inne stowarzyszenia.

- Organizujemy autokary, planujemy urlopy, aby móc w sposób godny, pokojowy i uroczysty towarzyszyć nowemu prezydentowi w tym ważnym dniu – powiedziała szefowa klubów "GP" Ewa Wójcik.

- Pokażmy naszą siłę! 6 sierpnia o godzinie 09.00 wszyscy spotkajmy się przed Sejmem RP w Warszawie. Bądźmy przy zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego - człowieka, który nie zapomniał, skąd wyszedł, i kto mu zaufał. Pokażmy, że Polska to przede wszystkim jej obywatele. To pracownicy. To my - ludzie 'Solidarności', którzy mają prawo wybierać, kogo chcą, i domagać się szacunku dla oddanego głosu - napisał przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Karol Nawrocki:

Sonda Jak oceniasz pierwsze decyzje kadrowe Karola Nawrockiego? Stawia na lojalnych i sprawdzonych ludzi – to dobry kierunek Zbyt mocno opiera się na środowisku IPN – potrzebna większa różnorodność Brakuje wyrazistych postaci, to kadrowa nuda Jeszcze za wcześnie na ocenę