Ostatnie działania Andrzeja Dudy jako prezydenta. Na koniec odwołał ministrów

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o odwołaniu następujących osób ze stanowisk w Kancelarii Prezydenta:

Małgorzata Paprocka - Szefowa Kancelarii Prezydenta RP

Marcin Mastalerek - Szef Gabinetu Prezydenta

Gen. Dariusz Łukowski - Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Wojciech Kolarski - Minister odpowiedzialny za sprawy zagraniczne

Podsumowanie 10 Lat Prezydentury

Podczas wtorkowej uroczystości prezydent Duda odniósł się do osiągnięć swojej kadencji, podkreślając poczucie dumy z zrealizowanych projektów i wzmocnienia bezpieczeństwa Polski.

- Zrealizowaliśmy w Kancelarii wiele dobrych rozwiązań dla Polski i Polaków. Moją wielką dumą jest to, że dziś - po 10 latach - Polska jest na wielu obszarach bezpieczniejsza - mówił.

Prezydent podkreślił, że jego Kancelaria "odchodzi po 10 latach z podniesioną głową" i wskazał na dynamikę realizacji zobowiązań wyborczych w pierwszych ośmiu latach prezydentury.

- Zwłaszcza pierwszych osiem lat tej prezydentury to okres, w którym dynamicznie realizowaliśmy podjęte w kampaniach wyborczych zobowiązania (...). To zmieniło jakość polskiej polityki; dzisiaj nie da się w Polsce wygrać żadnych, nie tylko prezydenckich wyborów, jeżeli ktoś nie dotrzymuje złożonych obietnic. Jest bowiem z tego rozliczany - najlepszym przykładem tego są ostatnie wybory - stwierdził.

Komentarz do wyników wyborów

Prezydent odniósł się również do wyników ostatnich wyborów prezydenckich, interpretując je jako wyraz rozczarowania wyborców wobec obecnej władzy. Ocenił, że wynik wyborów prezydenckich ujawnił rozczarowanie „wyborców obecnej opcji rządzącej”.

- W drugiej turze, jak wszyscy doskonale wiemy, to premier Donald Tusk prowadził kampanię, a nie Rafał Trzaskowski, (...) to on także, i jego sposób sprawowania władzy przez czas, odkąd objął urząd premiera, został oceniony przez wyborców - podsumował Andrzej Duda.

