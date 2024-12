Poruszające wyznanie Karola Nawrockiego. "Nie jest moim biologicznym synem"

- Może tu, w Bielsku-Białej, jej fragment opowiem. Jestem ojcem wspaniałego syna, Daniela, który ma 21 lat, którego bardzo kocham. Nie wyobrażam sobie bez niego życia, on kocha mnie też. Może część z Państwa go widziała. Wychowuję go od drugiego roku życia. Nie jest moim biologicznym synem, ale zapominam czasami o tym, bo nie znam innego życia jak z Danielem, a on nie zna innego ojca jak ja - wyznał kandydat na prezydenta.