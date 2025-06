i Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS, Archiwum prywatne

propozycja prezesa pis

Czym jest rząd techniczny? Takie rozwiązanie proponuje Kaczyński

Jarosław Kaczyński odniósł się do wygranych przez Karola Nawrockiego wyborów prezydenckich. Ocenił, że pokonanie przez niego Rafała Trzaskowskiego, kandydata KO, to porażka obecnej władzy i czerwona kartka dla rządu. - W warunkach demokracji, a demokracja walcząca przegrała, trzeba to powiedzieć, taki rząd powinien po prostu odejść - ocenił prezes PiS i zaproponował utworzenie rządu technicznego. Co to oznacza? Wyjaśniamy.