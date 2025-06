co uradzą?

Syn Nawrockiego trafi do kancelarii ojca? Ważny polityk PiS komentuje

21-latek to student

Kwadrans przed oświadczeniem premiera wystąpi Jarosław Kaczyński

Rafał Bochenek rzecznik PiS pilnie informuje na platformie X o wygłoszeniu oświadczenia przez Jarosława Kaczyńskiego. Godzina wydaje się nieprzypadkowa 19:45, czyli piętnaście minut przed zapowiadanym wystąpieniu premiera Donalda Tuska.

- Myślę, że będzie to takie spotkanie podsumowujące - mówiła rzeczniczka Nawrockiego w kampanii wyborczej Emilia Wierzbicki. - Na pewno nastroje są optymistyczne - dodała. - Wygrała Polska. To jest wielkie zwycięstwo Polski, ponieważ uratowaliśmy nasz kraj przed złym scenariuszem - skomentował z kolei poseł PiS Sebastian Kaleta.

Czy Tusk poda się do dymisji? Scenariusze polityczne po wyborach

W kontekście powyborczej układanki politycznej, pytanie o ewentualną dymisję Donalda Tuska wydaje się być kluczowe. Sebastian Kaleta z PiS otwarcie nawołuje do takiego rozwiązania, argumentując to "spektakularną porażką" obozu rządzącego. Jednak, jak wskazują eksperci, taki scenariusz jest mało prawdopodobny.

Donald Tusk, mimo trudnej sytuacji, prawdopodobnie będzie dążył do utrzymania władzy i realizacji swojego programu. Ewentualna dymisja mogłaby doprowadzić do przedterminowych wyborów, co w obecnej sytuacji politycznej byłoby ryzykowne dla wszystkich stron. Dlatego bardziej prawdopodobne wydaje się, że Tusk będzie szukał kompromisów i koalicji, aby zapewnić stabilność rządu.

Dzisiaj o g.: 19:45 w siedzibie @pisorgpl przy ul. Nowogrodzkiej ważne oświadczenie p. premiera @OficjalnyJK . Zapraszamy ❗️ pic.twitter.com/YiD9R3Mxzh— Rafał Bochenek (@RafalBochenek) June 2, 2025

