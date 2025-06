Donald Tusk deklaruje gotowość do współpracy z Karolem Nawrockim

Premier Donald Tusk w poniedziałkowym wystąpieniu w TVP Info zadeklarował, że rząd będzie współpracował z nowym prezydentem, Karolem Nawrockim "wszędzie tam, gdzie to konieczne i możliwe". Podkreślił, że jest to zgodne z konstytucją i jego własnym sumieniem. „Mam świadomość, że może być trudniej, niż wielu z was sądziło idąc wczoraj głosować. Ale nie zmienia to w najmniejszym stopniu mojej determinacji i woli działania w obronie tego wszystkiego, w co wspólnie wierzymy" - oświadczył Tusk.

Rząd przygotowany na trudną kohabitację. Jaki jest plan awaryjny?

Premier Tusk przyznał, że trudno przewidzieć, jaka będzie postawa nowego prezydenta. Zaznaczył jednak, że rząd jest przygotowany na różne scenariusze. "Plan awaryjny, zakładający trudną kohabitację, jest przygotowany" - oświadczył. Dodał, że jeśli Karol Nawrocki wykaże chęć współpracy, "będzie to pozytywne zaskoczenie, na które rząd odpowie z pełną otwartością". Jednocześnie Tusk podkreślił: "Jeśli nie, nie ma już na co czekać. Ruszymy z robotą, bez względu na okoliczności, bo po to zostaliśmy wybrani".

Priorytety rządu Tuska: od spraw międzynarodowych po walkę z przestępczością

Premier Donald Tusk nakreślił również priorytety rządu w nowej sytuacji politycznej. Podkreślił, że jest zbyt wiele do zrobienia, "poczynając od spraw międzynarodowych, budowy potężnej armii i silnej gospodarki, repolonizacji przemysłu, przez bezpieczeństwo socjalne i usługi państwa, aż do rozliczeń i walki z przestępczością". Te obszary, zdaniem szefa rządu, wymagają pilnych działań, niezależnie od relacji z prezydentem.

