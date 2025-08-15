Ukraiński minister obrony dziękuje Polsce za wsparcie i partnerstwo

Święto Wojska Polskiego z przesłaniem z Ukrainy

W dniu, gdy Polska obchodzi Święto Wojska Polskiego, głos zabrał minister obrony Ukrainy Denys Szmyhal. Polityk wykorzystał platformę X, by wyrazić wdzięczność naszym rodakom, akcentując szczególną rolę Władysława Kosiniaka-Kamysza, pełniącego funkcję ministra obrony narodowej.

— „Z okazji Święta Wojska Polskiego składam serdeczne życzenia naszym Polskim przyjaciołom, a szczególnie Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, ministrowi obrony narodowej. Bardzo dziękuje za stałe i konsekwentne wsparcie Ukrainy. Nasze partnerstwo gwarantuje nam niepodległość, a Europie — bezpieczeństwo!” — napisał Szmyhal.

Polska i Ukraina w obliczu wojny

Słowa ukraińskiego ministra nabierają szczególnego znaczenia w kontekście trwającej od 24 lutego 2022 roku rosyjskiej agresji. Polska od pierwszych dni konfliktu aktywnie wspiera Ukrainę zarówno militarnie, jak i humanitarnie. Władze w Warszawie wielokrotnie podkreślały, że pomoc dla Kijowa to inwestycja w stabilność regionu. W ramach współpracy przekazywano m.in. sprzęt wojskowy, amunicję oraz wsparcie szkoleniowe dla ukraińskich żołnierzy.

Partnerstwo gwarancją bezpieczeństwa

W swoim wpisie Denys Szmyhal podkreślił, że polsko-ukraińska współpraca to nie tylko wymiana dyplomatycznych uprzejmości, ale realny fundament bezpieczeństwa. Zdaniem ministra, ścisły sojusz obu państw pozwala zachować suwerenność Ukrainy oraz zapewnić ochronę całemu kontynentowi.

Polska, będąc członkiem NATO i Unii Europejskiej, odgrywa kluczową rolę w organizowaniu międzynarodowej pomocy dla Kijowa. To właśnie dzięki tej determinacji Ukraina może skuteczniej odpierać agresję.

