Minister ujawnia tajne spotkania Nawrockiego z Kaczyńskim. „Po cichaczu na tyły”

„Słyszałem, że prezydent przyjmuje Jarosława Kaczyńskiego”
W Radiu Zet wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ujawnił, że docierają do niego informacje o tajnych wizytach Jarosława Kaczyńskiego u prezydenta Karola Nawrockiego.
— Słyszałem, że pan prezydent przyjmuje Jarosława Kaczyńskiego, z tyłu sobie podjeżdża, żeby nikt go nie widział — powiedział Gawkowski.
Dodał, że takie spotkania nie mają charakteru oficjalnego:
— Jak ktoś tak po cichaczu przyjeżdża do kogoś, to nie załatwia spraw jawnych. Chodzi o to, żeby ustalić coś ponad głowami Polaków.
Gawkowski: „Kaczyński jest de facto szefem prezydenta”
Wicepremier podkreślił, że w kwestii reparacji od Niemiec słyszał głównie stanowisko prezesa PiS.
— Słyszałem o reparacjach od pana Jarosława Kaczyńskiego, który jest, de facto, szefem prezydenta Nawrockiego — powiedział.
Według Gawkowskiego:
— Kaczyński i Nawrocki dealują politycznie.
Minister ocenił też, że prezydent „szuka swojej pozycji”, ale rządzić ma nadal lider PiS:
— Rozumiem, że Nawrocki chciałby wyjść, ma buławę, walczy trochę o to, pokazuje, że nie chce się słuchać, ale wiadomo, kto tu rządzi — dodał.
W tle temat reparacji wojennych
Po wypowiedziach Krzysztofa Gawkowskiego wrócił temat reparacji.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz napisał na X:
„Prezydent RP Karol Nawrocki oczekuje od polskiego rządu, żeby zażądał zwrotu, w ostateczności wykupił wszystkie pamiątki po Ofiarach zbrodni niemieckich (...), a koszt doliczył do rachunku reparacyjnego”.
