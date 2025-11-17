Minister ujawnia tajne spotkania Nawrockiego z Kaczyńskim. „Po cichaczu na tyły”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-11-17 12:09

Wicepremier Krzysztof Gawkowski twierdzi, że prezydent Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński mają potajemnie się spotykać „po cichaczu”, z dala od kamer i opinii publicznej. Według ministra cyfryzacji prezes PiS ma „podjeżdżać tyłem”, aby nikt go nie widział, a rozmowy mają dotyczyć politycznych ustaleń poza wiedzą Polaków. Gawkowski dodał, że Kaczyński jest „de facto szefem prezydenta”.

Kulisy rozmowy Karol Nawrocki - Jarosław Kaczyński o tym, co trzeba dalej zrobić. Donald Tusk w tle

i

Autor: SE/Marek Kudelski/Paweł Dąbrowski Kulisy rozmowy Karol Nawrocki - Jarosław Kaczyński "o tym, co trzeba dalej zrobić". Donald Tusk w tle
  • Gawkowski: „Słyszałem, że prezydent przyjmuje Kaczyńskiego po cichaczu”
  • „Podjeżdża z tyłu, żeby nikt go nie widział” — mówi minister
  • Wicepremier: „Kaczyński jest de facto szefem prezydenta”
  • „Dealują politycznie” — twierdzi Gawkowski
  • W tle temat reparacji i wpis rzecznika prezydenta

„Słyszałem, że prezydent przyjmuje Jarosława Kaczyńskiego”

W Radiu Zet wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ujawnił, że docierają do niego informacje o tajnych wizytach Jarosława Kaczyńskiego u prezydenta Karola Nawrockiego.

— Słyszałem, że pan prezydent przyjmuje Jarosława Kaczyńskiego, z tyłu sobie podjeżdża, żeby nikt go nie widział — powiedział Gawkowski.

Dodał, że takie spotkania nie mają charakteru oficjalnego:

— Jak ktoś tak po cichaczu przyjeżdża do kogoś, to nie załatwia spraw jawnych. Chodzi o to, żeby ustalić coś ponad głowami Polaków.

Gawkowski: „Kaczyński jest de facto szefem prezydenta”

Wicepremier podkreślił, że w kwestii reparacji od Niemiec słyszał głównie stanowisko prezesa PiS.

— Słyszałem o reparacjach od pana Jarosława Kaczyńskiego, który jest, de facto, szefem prezydenta Nawrockiego — powiedział.

 Według Gawkowskiego:

— Kaczyński i Nawrocki dealują politycznie.

Minister ocenił też, że prezydent „szuka swojej pozycji”, ale rządzić ma nadal lider PiS:

— Rozumiem, że Nawrocki chciałby wyjść, ma buławę, walczy trochę o to, pokazuje, że nie chce się słuchać, ale wiadomo, kto tu rządzi — dodał.

W tle temat reparacji wojennych

Po wypowiedziach Krzysztofa Gawkowskiego wrócił temat reparacji.

Pilne! Tusk: "Celem było wysadzenie pociągu". Chciano doprowadzić do katastrofy Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz napisał na X:

„Prezydent RP Karol Nawrocki oczekuje od polskiego rządu, żeby zażądał zwrotu, w ostateczności wykupił wszystkie pamiątki po Ofiarach zbrodni niemieckich (...), a koszt doliczył do rachunku reparacyjnego”.

Poniżej galeria zdjęć: Prawdziwe relacje Jarosława Kaczyńskiego z Karolem Nawrockim

Prawdziwe relacje Jarosława Kaczyńskiego z Karolem Nawrockim
17 zdjęć
ARESZT DLA ZIOBRY? CO ZROBI PREZYDENT? RIGAMONTI I ŻÓŁCIAK KOMENTUJĄ | BIEDRZYCKA EXPRESSEM
Sonda
Czy wierzysz, że prezydent Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński spotykają się potajemnie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI
KAROL NAWROCKI