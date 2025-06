Wystąpienie Donalda Tuska. Premier przerwał w końcu milczenie! "Nie zatrzymam się"

Mam świadomość, że może być trudniej niż wielu z Was spędziło idąc wczoraj głosować, ale nie zmienia to w najmniejszym stopniu mojego walki i woli działania w obronie tego wszystkiego, co wspólnie dzisiaj. Plan awaryjny zakładający trudną kohabitację. (...) Nie ma już na co czekać, ruszymy z robotą bez względu na okoliczności. Bo potem zostaliśmy wybrani. Będziemy przedkładać gotowe już projekty ustaw. Ale jeśli trzeba, będziemy rządzić i podejmować decyzje. Także przy próbującym blokować dobre zmiany prezydencie. Doświadczenie już mam, jest zbyt wiele do zrobienia. Poczynając od spraw międzynarodowych, budowy potężnej armii i silnej gospodarki. Repolonizacja przemysłu przez bezpieczeństwo socjalne i usługi państwa, aż do rozliczeń i walki z przestępczością. Ten plan wymagać będzie jedności i odwagi od całej Koalicji 15 października. Pierwszym testem będzie wotum zaufania, o które zwrócę się do Sejmu w najbliższym czasie. Chcę, aby wszyscy zobaczyli, także nasi przeciwnicy, w kraju i za granicą, że jesteśmy gotowi na tę sytuację, że rozumiemy powagę chwili, ale że nie zamierzamy cofnąć się ani o krok - powiedział premier Tusk.