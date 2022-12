Ekspert od mowy ciała rozgryzł Zełenskiego i Bidena! Prezydent był zakłopotany. Zdradziły go TRZY gesty

A więc to tak

21 grudnia 2022 roku zapisze się złotymi zgłoskami w historii wojny w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski tego dnia bowiem po raz pierwszy od początku wojny w Ukrainie wyleciał poza granice swojej ojczyzny. Udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się z prezydentem Joe Bidenem, a także przemawiał przed politykami na Kapitolu.

Czy Wołodymyr Zełenski przyleci do Polski z wizytą? MSZ odpowiada

Zanim samolot wojskowy zabrał Wołodymyra Zełenskiego z Rzeszowa do Stanów Zjednoczonych, prezydent Ukrainy musiał wjechać na teren Polski. I do Polski właśnie ukraiński prezydent ze Stanów Zjednoczonych ma przylecieć. Czy złoży wizytę i zobaczy się z polskimi władzami?

Wiceminister spraw zagranicznych, Marcin Przydacz (37 l.), zabrał głos w sprawie. Jak mówił na antenie TVN24 polityk, nie może ujawniać żadnych szczegółów dotyczących wyjazdu Wołodymyra Zełenskiego z Ukrainy w drodze do USA i powrotu do kraju. - Wyjazd Wołodymyra Zełenskiego z Ukrainy jest obarczony bardzo dużym ryzykiem. Nie oszukujmy się. Podawanie jakichkolwiek szczegółów dotyczących przelotu, przejazdu będzie powodowało, że to ryzyko będzie wzrastało - powiedział Przydacz.

Jak podkreślił wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jeszcze przed wizytą administracja polska umówiła się z administracją ukraińską w kwestii informowania o wylocie Zełenskiego do Stanów Zjednoczonych. - W momencie, kiedy prezydent Zełenski wróci na Ukrainę, ta jego trasa przelotu, przejazdu będzie dyskutowana. Wtedy będę mógł potwierdzać lub zaprzeczać. Umówiliśmy się z naszymi partnerami z Ukrainy, że staramy się być bardzo oszczędni w komentowaniu tematyki logistycznej - podsumował Przydacz.

Poniżej galeria ze zdjęciami z wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych

Sonda Czy Joe Biden jest dobrym prezydentem? Tak Nie Nie wiem