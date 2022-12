Takie delikatesy trafiają do Sejmu: polędwiczki wołowe, parmezan, halibuty. Zwykły Polak może o tym pomarzyć

W najnowszym sondażu poparcia wykonanym przez pracownię Social Changes na zlecenie wpolityce.pl znalazło się pięć formacji politycznych, które dostałyby się do Sejmu. Pierwszą z nich jest Prawo i Sprawiedliwość, które w badaniu osiągnęło niemal 40 proc. poparcia. Mowa o 38 proc. głosów oddanych na formację rządzącą, co oznacza brak zmian względem ostatniego badania sondażowni.

PiS pierwsze dobija prawie do 40 proc., druga Koalicja Obywatelska na pułapie 30 proc. głosów

Druga w zestawieniu jest Koalicja Obywatelska. Na największą partię opozycyjną zdecydowało się zagłosować 30 proc. badanych, co oznacza wzrost o 3 pkt. proc. względem ostatniego badania poparcia politycznego.

Pierwszą trójkę zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni, która osiągnęła wynik 9 proc. głosów. Ugrupowanie notuje tym samym spadek od ostatniego badania Social Changes o 1 pkt. proc., choć zachowuje swoje miejsce na podium.

Zgodnie z wynikami sondażu po piętach formacji Szymona Hołowni depcze Lewica. Formacja ta jest blisko miejsca trzeciego, ponieważ dzieli ją od Polski 2050 zaledwie 1 pkt. proc., (8 proc. poparcia) co może zwiastować zmiany w kolejnym zestawieniu partii na podium.

Sporo punktów traci natomiast Konfederacja. Prawicowa formacja notuje 6 proc. poparcia, czyli 3 pkt. proc. mniej względem ostatniego sondażu Social Changes.

Za sejmową burtą znalazło się natomiast PSL. Ludowcy z wynikiem 4 proc. mogą pomarzyć jedynie o przeskoczeniu progu wyborczego. 2 proc. głosów skapnęło natomiast formacji Kukiz'15, a 1 proc. trafił do Porozumienia już nie Jarosława Gowina, a prowadzonego przez Magdalenę Srokę.

Badanie przeprowadzone w dniach 16 do 19 grudnia 2022 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 1081 osób.

