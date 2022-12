W Sejmie będą jedli wykwintne smakołyki

Do sejmowej gastronomii mają trafić same smakołyki i to takie z wyższej półki. W opublikowanym na stronie kancelarii Sejmu zamówieniu publicznym na dostawę artykułów spożywczych w latach 2023-2024, przeznaczone ma zostać prawie 4,5 mln zł, co jaki pierwszy zauważył dziennik "Fakt". Wśród produktów, które znalazły się na liście są mięsa, które ma zostać dostarczone dosłownie w tonach, takie jak: rostbef wołowy bez kości, ozory wieprzowe, antrykot wołowy, drób, karkówki i kiełbasy. Jeśli chodzi o owoce i warzywa to na listę trafiły: mango, borówki, melony, trawa cytrynowa, a nawet fioletowe ziemniaki i grzyby: borowiki, kurki. Są też różnego typu sery, szparagi. Z ryb w zamówieniu pojawiły się halibuty, dorsze i pstrągi, a także sandacze, łososie i tilapie. Słowem takie delikatesy, o których zwykły człowiek może tylko pomarzyć.

Warto też wspomnieć, że w sejmowych punktach gastronomicznych ceny różnią się od innych lokali. W Sejmie posłowie, w stołówce, mogę zjeść dwudaniowy posiłek za zaledwie około 20 zł.

Oto lista wybranych produktów z ich opisem:

Ser bryndza, produkt otrzymywany z mleka owczego, dopuszcza się połączenie mleka krowiego i owczego. Miękki ser o słonym posmaku, barwa biała. Opakowanie o zawartości 100-250 g

Serek kremowy typu Castello lub produkt równoważny, opakowanie 100-200 g.

Ser kozi, produkt otrzymywany z mleka koziego, rolada z porostem pleśni naturalnej, waga pojedynczej sztuki 150-250 g.

Ser mozzarella kulki, ser podpuszczkowy otrzymywany z mleka krowiego, zawartość tłuszczu min. 19%, produkt pakowany hermetycznie w zalewie solankowej waga pojedynczej sztuki 100-150 g.

Ser mozzarella w postaci wiórek, bądź drobnej kostki 3x3 mm ±2mm, ser podpuszczkowy otrzymywany z mleka krowiego, zawartość tłuszczu min. 19%, produkt pakowany hermetycznie, opakowanie 1-2,5 kg.

Ser mozzarella mini kulki, ser podpuszczkowy otrzymywany z mleka krowiego, zawartość tłuszczu min. 19%, produkt pakowany hermetycznie w zalewie solankowej waga pojedynczej sztuki 100-150 g.

Ser pleśniowy typu Brie - ser podpuszczkowy dojrzewający z mleka krowiego z porostem pleśni o barwie białej, miąższ biało-żółty kremowy. Zapach charakterystyczny dla tego typu produktów. Opakowania jednostkowe 100-150 g, kształt trójkątny.

Ser pleśniowy typu lazur, pakowany w trójkąty po 100-200 g, z niebieskim przerostem pleśni.

Ser pleśniowy typu Camembert - ser podpuszczkowy dojrzewający z mleka krowiego, z porostem pleśni o barwie białej, miąższ biało-żółty kremowy. Zapach charakterystyczny dla tego typu produktów. Opakowania jednostkowe 100-150 g, kształt okrągły.

Smaczne ryby

Łosoś filet świeży ze skórą, filet oddzielony od pozostałych części anatomicznych ryby cięciem równoległym do kręgosłupa z pozostawieniem skóry, błona otrzewna i żebra usunięte, konsystencja mięsa zwarta, struktura jednolita, mięso nieposzarpane, skóra niepozacinana, barwa różowa.

Łosoś w całości świeży, wypatroszony, z głową, ze skórą, barwa różowa, zapach swoisty. Skóra niepocięta, nieposzarpana, struktura mięsa zwarta.

Łosoś wędzony sałatkowy, skrawki z łososia wędzonego na zimno, produkt pozbawiony skóry i ości, produkt głęboko mrożony, opakowanie około 0,5-1 kg.

Wymyślne sałaty

Sałata dębolistna

Sałata endywia

Sałata karbowana ciemna

Sałata karbowana zielona

Sałata lodowa

Sałata radicchio

Sałata rzymska

