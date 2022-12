Prezydent Zełenski: jestem w Waszyngtonie, by podziękować USA za wsparcie

Historyczna wizyta. Prezydent Zełenski w USA

Według stacji CNN, Zełenski miał wylądować w bazie Andrews pod Waszyngtonem. Zełenski dotarł do stolicy USA na pokładzie amerykańskiego samolotu wojskowego, który wyleciał z Polski. O godz.20 czasu polskiego w Białym Domu, prezydent Ukrainy został oficjalnie powitany przez prezydenta USA Joe Bidena. Na godz. 22.30 planowana jest wspólna konferencja prasowa obu przywódców, zaś o godz. 1.30 w nocy ze środy na czwartek Zełenski ma wygłosić przemówienie na specjalnej połączonej sesji Kongresu USA. Po przylocie do USA prezydent Zełenski powiedział:

- „ Jestem dzisiaj w Waszyngtonie, by podziękować amerykańskiemu narodowi, prezydentowi i Kongresowi za tak potrzebne wsparcie; przyjechałem tutaj także po to, by kontynuować współpracę z USA w celu przybliżenia naszego zwycięstwa”. - "W przyszłym roku musimy zwrócić ukraińską flagę i wolność całej naszej ziemi, wszystkim naszym ludziom" - zadeklarował Zełenski. Zapowiedział również, że przeprowadzi w Waszyngtonie "serię negocjacji w celu wzmocnienia odporności i zdolności obronnych Ukrainy".

