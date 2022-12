Zełenski jechał przez Polskę, by spotkać się z prezydentem USA. Takim pociągiem podróżował [ZDJĘCIA]

Załenski przyjechał do Polski pociągiem

Wołodymyr Zełenski przyjechał do Polski pociągiem. Razem z prezydentem Ukrainy w Polsce pojawiła się także ambasador USA w Kijowie Bridget Brink. Ukraiński prezydent w drodze do USA przesiadał się w naszym kraju do samolotu na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem. Załenski przybędzie do Waszyngtonu po południu czasu lokalnego. Ze względu na bezpieczeństwo szczegóły dotyczące wizyty głowy państwa Ukrainy nie zostały jeszcze ujawnione. Według agencji Reutera wizyta ma potrwać kilka godzin. - Wyruszyłem do USA w celu wzmocnienia oporu i zdolności obronnych Ukrainy. W szczególności omówimy z prezydentem USA Joem Bidenem współpracę Ukrainy i USA - napisał wczoraj na Twitterze Zełenski. Potwierdzając, że wystąpi w Kongresie Stanów Zjednoczonych i spotka się z Bidenem. Biały Dom przekazał, że podczas wizyty prezydenta Ukrainy zostanie ogłoszony pakiet pomocy wojskowej o wartości 2 mld dol, który obejmie m.in.baterię systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot.

Czy Załenski spotkał się z prezydentem Dudą?

Podczas podróży do USA i przystanku Zełenskiego w Polsce spekulowano o tym, że prezydent Ukrainy miał spotkać się z Andrzejem Dudą. BBN do tej pory nie potwierdził jednak tych informacji, więc nie wiemy, czy prezydent Ukrainy spotkał się z Dudą.