Morawiecki w samochodzie szczerze wygadał się o Kaczyńskim. Wszystko się nagrało!

Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. Jak często rozmawiają?

O relacjach Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego krążą legendy. Pewne jest to, że bez zgody prezesa PiS Morawiecki nie mógłby być nie tylko premierem, lecz także zwykłym ministrem. Kaczyński na ogół bardzo pozytywnie wypowiada się o szefie rządu, choć - jak często nieoficjalnie donoszą różne źródła okołorządowe - nie wszystkie decyzje premiera podobają się prezesowi. Jak w rzeczywistości wyglądają stosunki Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego? W programie "Politycy od kuchni" podczas jazdy samochodem premier wyjawił, jak często kontaktuje się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Okazuje się, że przez telefon rozmawiają oni stosunkowo rzadko. - My się częściej widujemy. Niemal codziennie - podkreśla Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki rozmawiał z Łukaszem Schreiberem. Co premier sądzi o Mariannie Schreiber?

Podczas krótkiej jazdy samochodem premier - przy dziennikarzach "Super Expressu" - rozmawiał za to z Łukaszem Schreiberem, który w rządzie uchodzi za jego prawą rękę. Pełni on prestiżową funkcję przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów. W ostatnich miesiącach głośniej niż o Łukaszu Schreiberze jest jednak o jego małżonce, która idzie swoją własną drogą polityczną. Marianna Schreiber niedawno wspólnie z Marcinem Najmanem wystąpiła w teledysku do utworu "Przystanek Sejm". Zdaniem części internautów od jakiegoś czasu żona Łukasza Schreibera łaskawszym okiem patrzy na poczynania rządu PiS. - Cieszy nas każdy nawrócony wyborca - komentował Mateusz Morawiecki. Marianna Schreiber jednak podkreśla, że nie zostawia "swojej działalności politycznej" - Wręcz przeciwnie - przewiduję wzmożoną aktywność - ucięła spekulacje na Twitterze.

