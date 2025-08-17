Trump przyjmuje Zełenskiego w Białym Domu. Stawką: Donieck, Ługańsk, Chersoń i Zaporoże

Weronika Fakhriddinova
2025-08-17 21:50

W poniedziałek dojdzie do jednego z najważniejszych spotkań dyplomatycznych tej wojny. W Waszyngtonie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się z Donaldem Trumpem, który po rozmowach z Władimirem Putinem ma naciskać na szybkie porozumienie z Rosją. Według Reutersa, Kreml domaga się pełnej kontroli nad Donbasem oraz zgody na zamrożenie frontu w obwodach chersońskim i zaporoskim.

Zełeński w Warszawie

i

Autor: MARCIN WZIONTEK/ SUPER EXPRSS Zełeński w Warszawie (archiwum)

Putin chce Doniecka i Ługańska. W zamian: zamrożony konflikt i brak NATO

Po niedawnym spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, były prezydent USA przekazał Zełenskiemu warunki Rosji. Jak informuje Reuters, Moskwa oczekuje:

  • uznania pełnej rosyjskiej kontroli nad obwodami donieckim i ługańskim,
  • zamrożenia linii frontu w obwodach chersońskim i zaporoskim,
  • formalnego wyrzeczenia się przez Ukrainę przystąpienia do NATO,
  • międzynarodowego uznania aneksji Krymu.
  • W zamian Ukraina miałaby otrzymać propozycję gwarancji bezpieczeństwa ze strony USA i Unii Europejskiej.

Na razie nie podano oficjalnej godziny rozmów. Wiadomo jednak, że w Białym Domu pojawi się również delegacja europejska: przywódcy Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Finlandii i szefowa Komisji Europejskiej. Ich celem jest wzmocnienie pozycji Zełenskiego i powstrzymanie porozumienia na warunkach Moskwy.

Trump po stronie Putina? Europa staje murem za Zełenskim

Propozycja gwarancji bezpieczeństwa, którą Trump ma przedstawić Zełenskiemu, miałaby, według jego doradców, przypominać mechanizm artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, ale bez formalnego członkostwa Ukrainy w NATO. Amerykański wysłannik Steve Witkoff mówił w CNN, że Rosja „po raz pierwszy nie odrzuciła” takiego rozwiązania. Kijów pozostaje jednak sceptyczny, w przeszłości Ukraina otrzymała już gwarancje terytorialne w ramach Memorandum Budapeszteńskiego, które nie powstrzymały agresji Rosji.

Prezydent Zełenski zapowiedział, że nie zaakceptuje żadnych porozumień bez udziału Ukrainy w negocjacjach oraz że granice państwowe nie mogą być przedmiotem targów międzynarodowych. Polska i inne kraje regionu również wyraziły obawy wobec rozmów prowadzonych z pominięciem Kijowa. Europejscy liderzy podkreślają, że pokój w Ukrainie może być trwały tylko wtedy, gdy nie będzie oparty na ustępstwach terytorialnych, ale na zasadzie integralności i suwerenności państw.

Poniżej galeria zdjęć: Przygotowania do spotkania Putin-Trump w bazie sił powietrznych USA na Alasce

Przygotowania do spotkania Putin-Trump w bazie sił powietrznych USA na Alasce
33 zdjęcia
Wieczorny Express [12.08.2025]
