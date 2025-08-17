Trump po stronie Putina? Europa staje murem za Zełenskim

Zachodni przywódcy ruszają z Zełenskim do Waszyngtonu

W poniedziałek, Wołodymyr Zełenski wyląduje w Waszyngtonie, by spotkać się z Donaldem Trumpem. Nie będzie jednak sam, w stolicy USA towarzyszyć mu będą najważniejsi liderzy Europy, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen, a także prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Ich cel? Wzmocnienie pozycji Zełenskiego w starciu z Trumpem, który po spotkaniu z Władimirem Putinem na Alasce, naciska na natychmiastowy pokój, bez zawieszenia broni. Takie rozwiązanie niepokoi Europę, a szczególnie państwa frontowe.

Trump po stronie Putina? Ukraińska ziemia na stole

Według źródeł agencji Reuters, Trump i Putin dyskutowali o planie „zamrożenia” frontu, w którym Rosja miałaby zrezygnować z niewielkich terytoriów na rzecz Ukrainy w zamian za całkowite przekazanie Donbasu. Trump publicznie ogłosił „WIELKI POSTĘP W SPRAWIE ROSJI”, ale nie zdradził, co dokładnie miał na myśli.

Amerykański wysłannik Steve Witkoff ujawnił, że USA rozważają „gwarancje bezpieczeństwa na wzór artykułu 5 NATO”, zamiast członkostwa Ukrainy w Sojuszu. To miałoby być „historyczne ustępstwo” Rosji. Problem w tym, że Kijów już raz otrzymał gwarancje w 1994 r. i nic z tego nie zostało, gdy Rosja zajęła Krym.

Europa pokazuje siłę i mówi "stop"

W przeddzień spotkania z Trumpem, europejscy liderzy zorganizowali własne narady. W wydanym wspólnie oświadczeniu Wielka Brytania, Francja i Niemcy podkreśliły, że żadne negocjacje terytorialne nie mogą się odbyć bez udziału Ukrainy, a celem musi być natychmiastowe zawieszenie broni.

