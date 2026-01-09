Mentzen na proteście rolników w Warszawie. Co tam się działo?

Sławomir Mentzen dołączył do protestu rolników w Warszawie, sprzeciwiając się umowie UE-Mercosur.

Rolnicy obawiają się napływu tańszej żywności o niższych standardach, co zagrozi krajowym producentom.

Umowa Mercosur zakłada zniesienie ceł, co może osłabić konkurencyjność polskich gospodarstw.

Czy rząd ugnie się pod presją rolników i zablokuje umowę?

Rolnicy znów na ulicach stolicy

Protest w Warszawie to kolejna odsłona narastającego sprzeciwu środowisk rolniczych wobec planów liberalizacji handlu z krajami Ameryki Południowej. Rolnicy alarmują, że umowa z Mercosur może doprowadzić do napływu tańszej żywności, produkowanej według niższych standardów środowiskowych i sanitarnych, co uderzy w krajowych producentów.

Bogucki grzmi: "Nie ma czegoś takiego jak weto marszałkowskie!". Czy Czarzasty łamie konstytucję?

Demonstranci domagają się zablokowania umowy oraz jasnego stanowiska rządu na forum Unii Europejskiej. Wśród haseł dominowały postulaty ochrony rynku rolnego i bezpieczeństwa żywnościowego.

Mentzen: sprzeciw wobec polityki UE

Obecność Mentzena na proteście wpisuje się w konsekwentną linię Konfederacji, krytycznej wobec polityki handlowej UE. Polityk wielokrotnie podkreślał, że Mercosur oznacza nieuczciwą konkurencję dla polskich gospodarstw i presję cenową, której mniejsze i średnie gospodarstwa mogą nie wytrzymać.

Wpis Mentzena szybko obiegł sieć i został szeroko udostępniony przez uczestników protestu, stając się jednym z najczęściej cytowanych komentarzy z wydarzenia.

Mercosur – dlaczego budzi sprzeciw?

Umowa UE–Mercosur (obejmująca m.in. Brazylię, Argentynę, Paragwaj i Urugwaj) zakłada zniesienie ceł i barier handlowych na wiele produktów rolnych. Krytycy wskazują na:

niższe normy produkcji (np. pestycydy, dobrostan zwierząt),

ryzyko zalania rynku tanim mięsem i zbożem,

osłabienie konkurencyjności europejskich rolników.

Zwolennicy umowy podnoszą z kolei argumenty o korzyściach eksportowych dla przemysłu i handlu, jednak protesty pokazują, że rolnicy czują się pomijani w tej debacie.

Co dalej?

Presja ulicy rośnie, a temat Mercosur wraca na agendę polityczną. Udział Mentzena w proteście wzmacnia polityczny wymiar sprzeciwu i zapowiada dalsze starcia wokół umowy, zarówno w kraju, jak i na forum UE.

Poniżej galeria zdjęć: Tak kochają kandydaci: Nawrocki, Trzaskowski, Hołownia i Mentzen

Wspieramy polskich rolników! STOP MERCOSUR! 🇵🇱 pic.twitter.com/fDLiGF0KCF— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) January 9, 2026

Express Biedrzyckiej - Arkadiusz Myrcha Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.