Jak wyglądało spotkanie Tuska i Nawrockiego? Są pierwsze doniesienia

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-01-09 15:30

W piątek 9 stycznia odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska, podczas którego omawiano kluczowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa Polski i wojny w Ukrainie. Obaj liderzy zgodnie podkreślili konieczność jedności w obliczu zagrożeń i zadeklarowali wspólną wizję w zakresie polityki zagranicznej i obronnej.

Nawrocki, Tusk

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express; Art Service/Super Express Uśmiechnięty Karol Nawrocki i marszczący brwi Donald Tusk symbolizują napięcia polityczne. Prezydent Nawrocki rozważa skierowanie budżetu do TK, co mogłoby zagrozić stabilności rządu Tuska. Więcej o tym na Super Biznes.
  • Prezydent Nawrocki i Premier Tusk spotkali się, aby ustalić wspólne stanowisko Polski wobec Rosji i wojny w Ukrainie.
  • Prezydent Nawrocki wyraził brak zaufania do Rosji i Putina, podkreślając wagę czynów, nie tylko słów.
  • Omówiono podział ról w polityce zagranicznej, gdzie prezydent odpowiada za relacje z USA, a premier za Europę.

Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, poinformował, że podczas spotkania Prezydent Nawrocki wyraził stanowcze stanowisko wobec Federacji Rosyjskiej.

- Federacji Rosyjskiej nie należy ufać, a Putinowi nie należy wierzyć – podkreślił, relacjonując słowa prezydenta. Prezydent Nawrocki zaznaczył, że w negocjacjach z Putinem należy zwracać uwagę nie tylko na słowa, ale przede wszystkim na czyny.

Obaj politycy zgodnie podkreślili zasadę "nic o Ukrainie bez Ukrainy", co oznacza, że pokój musi być zawarty na warunkach zaakceptowanych przez Ukrainę. Rozmawiano także o 20-punktowym planie pokojowym dla Ukrainy, wyrażając wątpliwości co do niektórych proponowanych rozwiązań i omawiając dalsze kroki w celu zakończenia konfliktu.

Nowe weto prezydenta Nawrockiego! Chodzi o treści w internecie!

Rzecznik Leśkiewicz wyjaśnił, że podczas spotkania omówiono podział ról w polityce zagranicznej. Bezpośrednie rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi pozostają domeną Prezydenta Nawrockiego, natomiast udział w tzw. koalicji chętnych oraz negocjacje na poziomie europejskim są odpowiedzialnością Premiera Tuska. Ten podział ma zapewnić efektywne i skoordynowane działania Polski na arenie międzynarodowej.

Jedność w sprawach bezpieczeństwa

Zarówno Karol Nawrocki, jak i Donald Tusk wyrazili zadowolenie z osiągniętego porozumienia w kwestiach bezpieczeństwa.

- W sprawach dotyczących bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, która graniczy z broniącą się przed Rosją Ukrainą, mamy mieć takie samo zdanie - powiedział Leśkiewicz, podkreślając, że obaj liderzy potwierdzili to wspólne stanowisko.

- Z zadowoleniem przyjmuję deklarację prezydenta, że w tych sprawach jest tego samego zdania - ocenił premier.

Spotkanie, które było pierwszą bezpośrednią rozmową obu polityków od miesięcy, miało na celu ustalenie wspólnego stanowiska Polski na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie i bezpieczeństwa narodowego. Wypowiedzi obu stron wskazują na zgodność w kluczowych kwestiach, co jest istotne dla spójności polskiej polityki zagranicznej i obronnej.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Donald Tusk
19 zdjęć
QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?
Pytanie 1 z 10
Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku?
Express Biedrzyckiej - Arkadiusz Myrcha
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
DONALD TUSK