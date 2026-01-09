Jak wyglądało spotkanie Tuska i Nawrockiego? Są pierwsze doniesienia

Prezydent Nawrocki i Premier Tusk spotkali się, aby ustalić wspólne stanowisko Polski wobec Rosji i wojny w Ukrainie.

Prezydent Nawrocki wyraził brak zaufania do Rosji i Putina, podkreślając wagę czynów, nie tylko słów.

Omówiono podział ról w polityce zagranicznej, gdzie prezydent odpowiada za relacje z USA, a premier za Europę.

Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, poinformował, że podczas spotkania Prezydent Nawrocki wyraził stanowcze stanowisko wobec Federacji Rosyjskiej.

- Federacji Rosyjskiej nie należy ufać, a Putinowi nie należy wierzyć – podkreślił, relacjonując słowa prezydenta. Prezydent Nawrocki zaznaczył, że w negocjacjach z Putinem należy zwracać uwagę nie tylko na słowa, ale przede wszystkim na czyny.

Obaj politycy zgodnie podkreślili zasadę "nic o Ukrainie bez Ukrainy", co oznacza, że pokój musi być zawarty na warunkach zaakceptowanych przez Ukrainę. Rozmawiano także o 20-punktowym planie pokojowym dla Ukrainy, wyrażając wątpliwości co do niektórych proponowanych rozwiązań i omawiając dalsze kroki w celu zakończenia konfliktu.

Rzecznik Leśkiewicz wyjaśnił, że podczas spotkania omówiono podział ról w polityce zagranicznej. Bezpośrednie rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi pozostają domeną Prezydenta Nawrockiego, natomiast udział w tzw. koalicji chętnych oraz negocjacje na poziomie europejskim są odpowiedzialnością Premiera Tuska. Ten podział ma zapewnić efektywne i skoordynowane działania Polski na arenie międzynarodowej.

Jedność w sprawach bezpieczeństwa

Zarówno Karol Nawrocki, jak i Donald Tusk wyrazili zadowolenie z osiągniętego porozumienia w kwestiach bezpieczeństwa.

- W sprawach dotyczących bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, która graniczy z broniącą się przed Rosją Ukrainą, mamy mieć takie samo zdanie - powiedział Leśkiewicz, podkreślając, że obaj liderzy potwierdzili to wspólne stanowisko.

- Z zadowoleniem przyjmuję deklarację prezydenta, że w tych sprawach jest tego samego zdania - ocenił premier.

Spotkanie, które było pierwszą bezpośrednią rozmową obu polityków od miesięcy, miało na celu ustalenie wspólnego stanowiska Polski na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie i bezpieczeństwa narodowego. Wypowiedzi obu stron wskazują na zgodność w kluczowych kwestiach, co jest istotne dla spójności polskiej polityki zagranicznej i obronnej.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie