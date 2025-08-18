Plan spotkania Trumpa i Zełenskiego w Białym Domu. Harmonogram

Prezydent USA Donald Trump spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a następnie z europejskimi przywódcami.

Spotkanie rozpocznie się o 13:00 czasu lokalnego, a po nim nastąpią rozmowy w rozszerzonym formacie z liderami z Europy.

Poprzednie spotkanie Trumpa i Zełenskiego zakończyło się publiczną kłótnią. Czy tym razem uda się uniknąć napięć?

Harmonogram rozmów w USA

Prezydent USA Donald Trump spotka się w poniedziałek (18 sierpnia) z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o 13:00 czasu lokalnego, zaś dwie godziny później mają się rozpocząć rozmowy z udziałem przybyłych do Waszyngtonu europejskich przywódców - wynika z oficjalnego harmonogramu, który został przedstawiony przez Biały Dom.

Opublikowany harmonogram zakłada, że przywódcy przyjadą do Białego Domu o 12:00 (godzina 18:00 w Polsce), ale najpierw odbędzie się spotkanie dwustronne prezydentów USA i Ukrainy, które ma się zacząć o 13:00. Następnie o 14.15 Trump przywita przybyłych europejskich liderów, na 14.30 planowane jest wspólne zdjęcie, zaś od 15 mają zacząć się rozmowy w rozszerzonym formacie. W planach nie ma konferencji prasowej, lecz podczas drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa zwyczajem stały się trwające kilkadziesiąt minut sesje pytań i odpowiedzi w Gabinecie Owalnym. Po spotkaniach zagraniczni liderzy często również samodzielnie odpowiadają na pytania prasy przed Białym Domem.

Spotkanie prezydentów USA i Ukrainy w lutym zakończyło się awanturą

Format spotkania dwustronnego nie jest jeszcze znany. Według telewizji NewsNation udział w nim weźmie m.in. wiceprezydent J.D. Vance, który podczas pierwszego spotkania (kilka miesięcy temu) Trumpa z Zełenskim w Białym Domu w lutym 2025 roku zaognił spór między liderami i doprowadził do publicznej kłótni. Celem rozmów było wówczas omówienie współpracy w zakresie eksploatacji ukraińskich surowców mineralnych oraz kwestii związanych z trwającym konfliktem na Ukrainie.

Z rozmów nic nie wyszło. Zamiast porozumienia i spokojnej rozmowy doszło do napiętej wymiany zdań, przed dziennikarzami, między Donaldem Trumpem, DJ Vance’em i Wołodymyrem Zełenskim, której to skutkiem było wyproszenie prezydenta Ukrainy z Białego Domu przez Donalda Trumpa oraz niepodpisanie wcześniej wspomnianej umowy.

