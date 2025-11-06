Szef komisji zajmującej się immunitetem Ziobry mówi o sprawdzaniu stanu zdrowia polityka. "Mam nadzieję, że..."

Komisja regulaminowa Sejmu zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi Zbigniewowi Ziobrze.

Nieobecność Ziobry na posiedzeniu komisji nie wstrzyma obrad.

Pojawiają się wątpliwości dotyczące opinii biegłego lekarza, a przewodniczący komisji sugeruje, że stan zdrowia Ziobry "pogarsza się za każdym razem, kiedy ma kłopoty".

Dowiedz się, jakie będą dalsze kroki i czy Sejm zdecyduje o zgodzie na aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości.

Posłowie zajmą się dziś sprawą Zbigniewa Ziobry. W czwartek, 6 listopada, o godzinie 16:00 komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych zajmie się rozpatrzeniem wniosku kierownika zespołu śledczego Prokuratury Krajowej o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry.

Ziobro musi być obecny na posiedzeniu komisji? Przewodniczący wyjaśnia

W programie "Sedno sprawy" Jarosław Urbaniak, szef sejmowej komisji regulaminowej, odniósł się do sytuacji Ziobry. Jak przyznał, to czy Ziobro pojawi się na posiedzeniu komisji nie jest aż tak istotne: - Komisja regulaminowa w odróżnieniu od komisji ds. Pegasusa, może obradować bez obecności zainteresowanego, czyli osoby, której dotyczy wniosek o uchylenie immunitetu.

W rozmowie padło, że politycy związani ze Zbigniewem Ziobrą, z jego otoczenia, podnoszą sprawę zdrowia byłego ministra sprawiedliwości, ale też biegłego, który przygotował opinię dla prokuratury i ocenił, że stan zdrowia nie jest przeciwskazaniem dla aresztu. Tymczasem okazuje się, że lekarz nie widział Ziobry, ani wszystkich nawet dokumentów, co więcej Naczelna Izba Lekarska także ma w tej sprawie interweniować. Poseł Urbaniak został zapytany, czy jest to problem dla komisji:

Pewno nie jest to problem Sejmu i nie jest to problem komisji regulaminowej. Zgodę na areszt wydaje sąd. Wnioskuje prokurator. My (komisja, przyp. red.) tylko wydajemy zgodę na możliwość podjęcia takich czynności. My nie mamy żadnych zwolnień lekarskich, opinii lekarskich. Słyszałem, że posiada je prokuratura, jest wątpliwość. Ja mam nadzieję, że gdy Sejm zadecyduje jednak o zgodzie na aresztowanie Zbigniewa Ziobry, to wtedy prokuratura podejmie kolejne czynności sprawdzające stan jego zdrowia. (...) Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry w ostatnich kilku miesiącach pogarsza się za każdym razem, kiedy pan Zbigniew Ziobro ma jakieś kłopoty, czy to z komisją ds. Pegasusa, czy z uchyleniem immunitetu, czy stawieniem w przed komisją. No dziwna zbieżność... ale to naprawdę nie nam rozstrzygać. W Sejmie nigdy tak nie było, że ktoś kładł, tak jak pan Ziobro, argument własnego zdrowia w przypadku uchylenia immunitetu. To też precedens - ocenił Jarosław Urbaniak z KO.