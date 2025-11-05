Przyjaciel Ziobry ujawnia: "Chudnie i ma złe wyniki. Boi się!" Czekają go badania, wiemy jakie

Zbigniew Ziobro od końca 2024 roku zmaga się z chorobą nowotworową, przeszedł kilka operacji i planuje kolejne badania w Brukseli z powodu pogarszających się wyników krwi.

Jednocześnie jego sytuacja prawna się komplikuje — do Sejmu trafił wniosek o uchylenie mu immunitetu i zgodę na areszt w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro odpowiedział kontratakiem, składając zawiadomienie do prokuratury przeciwko ministrowi Waldemarowi Żurkowi za rzekome ujawnienie tajemnicy śledztwa.

Polityk PiS przechodzi badania

Pod koniec 2024 r. Zbigniew Ziobro dowiedział się, że choruje na raka. Od tego czasu polityk przeszedł w Belgii trzy operacje: w marcu 2024 r. resekcję przełyku i żołądka, rok temu poszerzanie żołądka, a w sierpniu tego roku poszerzanie przełyku. Jego leczenie było wsparte chemioterapią i radioterapią. Były minister, który wyjechał na Węgry znów niepokoi się swoim zdrowiem.- Na 12 listopada Zbigniew Ziobro ma wyznaczoną wizytę w Brukseli w szpitalu w celu dodatkowych badań i weryfikacji gorszych wyników krwi. W dodatku Zbyszek lekko chudnie, co też go niepokoi – powiedział „Super Expressowi” współpracownik polityka.

Dowiedzieliśmy się jakie badania czekają Ziobrę: PET-CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna z Tomografią Komputerową), gastroskopia, CEA (antygen rakowo-płodowy), CA 19-9 (antygen węglowodanowy 19-9), CRP (białko C-reaktywne), OB (odczyn Biernackiego), morfologia krwi z rozmazem.

Sasin w poruszających słowach o Ziobrze. Mówi o ryzyku utraty życia!

Tusk: Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy

Wizyta w belgijskim szpitalu stoi pod znakiem zapytania, gdyż do Sejmu wpłynął wniosek o uchylenie Ziobrze immunitetu i zgodę na areszt. Śledczy chcą postawić wiceprezesowi PiS zarzuty w związku z nieprawidłowości w wydatkach z Funduszu Sprawiedliwości. - Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Jak sam pan mawiał: „uczciwi nie mają się czego bać” - zwrócił się wczoraj do Ziobry premier Donald Tusk (68 l.) tuż przed posiedzeniem rządu.

W poniedziałek Zbigniew Ziobro zawiadomił Prokuraturę Krajową o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka (55 l.) i podległych mu prokuratorów ws. ujawnienia tajemnicy śledztwa. Chodzi o ujawnienie dziennikarzom pełnej treści wniosku prok. Piotra Woźniaka o wyrażenie zgody na pociągnięcie polityka PiS do odpowiedzialności karnej.

