Człowiek Ziobry interweniuje w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Chce wyjaśnień ws. opinii o zdrowiu byłego ministra

Jacek Ozdoba napisał oficjalne pismo do Naczelnej Izby Lekarskiej.

Pyta, czy biegły lekarz, który opiniował stan zdrowia Zbigniewa Ziobry, w ogóle zbadał pacjenta.

Ozdoba podnosi, że opinia mogła być wydana bez bezpośredniego kontaktu z byłym ministrem.

Ozdoba jest europosłem, dawniej bliskim współpracownikiem Ziobry w resorcie środowiska i w Suwerennej Polsce.

Ozdoba: „Czy zachowano zasady sztuki lekarskiej?”

W liście datowanym na 5 listopada 2025 roku, europoseł Jacek Ozdoba zwrócił się do prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, dr. Łukasza Jankowskiego, o wszczęcie czynności wyjaśniających dotyczących opinii o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry, wydanej na potrzeby Sejmu.

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań wyjaśniających w zakresie ustalenia, czy w przypadku opiniowania stanu zdrowia posła na Sejm RP pana Zbigniewa Ziobry zachowano wszystkie niezbędne elementy procedury oraz zasady sztuki wykonywania zawodu lekarza” – napisał Ozdoba.

„Biegły nie zbadał pacjenta?”

W dalszej części pisma europoseł wskazał, że z doniesień medialnych wynika, iż biegły lekarz nie przeprowadził bezpośredniego badania Zbigniewa Ziobry, a oparł się wyłącznie na dostępnej dokumentacji medycznej.

„Wydano opinię dotyczącą możliwości wykonywania przez pana Zbigniewa Ziobrę czynności związanych z organami państwa, pomimo iż biegły lekarz nie przeprowadził bezpośredniego badania pacjenta” – napisał Ozdoba.

Podkreślił też, że Ziobro leczy się za granicą, co, jego zdaniem, mogło oznaczać brak dostępu do pełnej dokumentacji.

Ozdoba żąda kontroli w sprawie opinii

Europoseł wniósł o wszczęcie stosownych czynności wyjaśniających i kontrolę prawidłowości postępowania biegłych.

„Brak bezpośredniego kontaktu z pacjentem wydaje się istotnie ograniczać możliwość dokonania obiektywnej oceny stanu zdrowia” – argumentował Ozdoba w piśmie.

Absurd w biały dzień!Min. @ZiobroPL ma opinię o stanie zdrowia bez kontaktu z pacjentem! Lekarz nie widział pacjenta i wszyskich dokumentów! To może naruszać podstawowe zasady etyki lekarskiej i sztuki wykonywania zawodu! Może jest przestępstwem?Zwracam się do @NaczelnaL o… pic.twitter.com/iyOsMSPcCi— Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) November 5, 2025

W zakończeniu dokumentu polityk podkreślił, że jego celem jest „rzetelne wyjaśnienie procedur”, które miały być zastosowane w przypadku opinii dotyczącej Zbigniewa Ziobry.

