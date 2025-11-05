Człowiek Ziobry interweniuje w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Chce wyjaśnień ws. opinii o zdrowiu byłego ministra

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-11-05 16:15

Europoseł Jacek Ozdoba, jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry, wystosował pismo do prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, dr. Łukasza Jankowskiego. Domaga się wyjaśnień w sprawie opinii lekarskiej, która miała dotyczyć stanu zdrowia byłego ministra sprawiedliwości.

  • Jacek Ozdoba napisał oficjalne pismo do Naczelnej Izby Lekarskiej.
  • Pyta, czy biegły lekarz, który opiniował stan zdrowia Zbigniewa Ziobry, w ogóle zbadał pacjenta.
  • Ozdoba podnosi, że opinia mogła być wydana bez bezpośredniego kontaktu z byłym ministrem.
  • Ozdoba jest europosłem, dawniej bliskim współpracownikiem Ziobry w resorcie środowiska i w Suwerennej Polsce.

Ozdoba: „Czy zachowano zasady sztuki lekarskiej?”

W liście datowanym na 5 listopada 2025 roku, europoseł Jacek Ozdoba zwrócił się do prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, dr. Łukasza Jankowskiego, o wszczęcie czynności wyjaśniających dotyczących opinii o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry, wydanej na potrzeby Sejmu.

Lech Wałęsa w szpitalu! Jego biuro skomentowało sprawę!

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań wyjaśniających w zakresie ustalenia, czy w przypadku opiniowania stanu zdrowia posła na Sejm RP pana Zbigniewa Ziobry zachowano wszystkie niezbędne elementy procedury oraz zasady sztuki wykonywania zawodu lekarza” – napisał Ozdoba.

„Biegły nie zbadał pacjenta?”

W dalszej części pisma europoseł wskazał, że z doniesień medialnych wynika, iż biegły lekarz nie przeprowadził bezpośredniego badania Zbigniewa Ziobry, a oparł się wyłącznie na dostępnej dokumentacji medycznej.

„Wydano opinię dotyczącą możliwości wykonywania przez pana Zbigniewa Ziobrę czynności związanych z organami państwa, pomimo iż biegły lekarz nie przeprowadził bezpośredniego badania pacjenta” – napisał Ozdoba. 

Podkreślił też, że Ziobro leczy się za granicą, co, jego zdaniem, mogło oznaczać brak dostępu do pełnej dokumentacji.

Ozdoba żąda kontroli w sprawie opinii

Europoseł wniósł o wszczęcie stosownych czynności wyjaśniających i kontrolę prawidłowości postępowania biegłych.

„Brak bezpośredniego kontaktu z pacjentem wydaje się istotnie ograniczać możliwość dokonania obiektywnej oceny stanu zdrowia” – argumentował Ozdoba w piśmie. 

W zakończeniu dokumentu polityk podkreślił, że jego celem jest „rzetelne wyjaśnienie procedur”, które miały być zastosowane w przypadku opinii dotyczącej Zbigniewa Ziobry.

