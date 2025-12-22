„Przegrywy”. PiS triumfuje po decyzji sądu ws. aresztu Ziobry

Decyzja sądu wywołała polityczną burzę tuż przed świętami. Posiedzenie w sprawie aresztu dla Zbigniew Ziobro zostało odroczone z powodu braków w materiale dowodowym. Podczas gdy politycy koalicji rządzącej przekonują, że to tylko kwestia czasu, PiS ogłasza zwycięstwo i mówi wprost o kompromitacji prokuratury oraz „planie Tuska, który legł w gruzach”.

Sąd odracza decyzję. Sprawa wróci w styczniu

W poniedziałek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa miał rozpatrywać wniosek Prokuratury Krajowej o tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości. Posiedzenie zostało jednak odroczone do 15 stycznia.

— Sąd uznał, że są braki w przekazanym materiale dowodowym. Faktycznie nie przekazaliśmy materiałów niejawnych. Teraz je doślemy — przyznał prokurator Piotr Woźniak.

Decyzja zapadła w momencie szczególnie wrażliwym politycznie, tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

Koalicja: „To tylko przesunięcie terminu”

Politycy obozu rządzącego starają się tonować nastroje. Europoseł KO Michał Szczerba podkreśla, że sprawa nie jest zamknięta.

— Poczekamy na 15 stycznia. Mam nadzieję, że wtedy zapadnie decyzja klarowna — mówił w TVN24.

Poseł Lewicy Tomasz Trela poszedł znacznie dalej, publikując ironiczny wpis:„Zbyszek, nie rozpakowuj walizek. Co się odwlecze, to uderzy mocniej”.

PiS świętuje i uderza w rząd

Zupełnie inaczej decyzję sądu odebrali politycy PiS. W ich ocenie doszło do kompromitacji prokuratury i fiaska politycznego planu wymierzonego w Ziobrę.

— W święta Polacy mieli mówić o areszcie Zbigniewa Ziobry, a będą mówić o kompromitacji Żurka. Przegrywy — napisał poseł PiS Michał Woś.

Plan Tuska legł w gruzach. W święta Polacy mieli mówić o areszcie @ZiobroPL, a będą mówić o kompromitacji Żurka: bez aresztu, ze zniesionym ENA wobec @RomanowskiPL. A do tego zostawiają ofiary bez pomocy, bo Żurek nie umiał zrobić konkursu na czas. PRZEGRYWY. Tylko Polski… https://t.co/o3UQ8uRs2f— 🇵🇱Michał Woś (@MWosPL) December 22, 2025

Europoseł Waldemar Buda stwierdził wprost, że „plan Tuska legł w gruzach”, a Paweł Jabłoński mówi o „kolejnej porażce prokuratury”.

Najdalej idące oskarżenia padły ze strony Sebastiana Kalety, który sugerował, że nieprzekazanie dokumentów mogło ukrywać materiały korzystne dla Ziobry.

Spór, który będzie wracał

Choć decyzja sądu oznacza jedynie odroczenie, a nie rozstrzygnięcie, polityczny efekt jest już widoczny. Sprawa Ziobry ponownie stała się osią ostrego sporu między PiS a rządem Donalda Tuska, a jej finał, zaplanowany na połowę stycznia, zapowiada się jako jedno z najbardziej gorących wydarzeń politycznego początku roku.

